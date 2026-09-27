Más bonito y, para muchos, mejor que el BMW X1

Coches y Motos 27 SEP 2026 - 02:18h.

El XC40 se ha renovado para seguir siendo una de las mejores alternativas al X1

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

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El Volvo XC40 y el BMW X1 interpretan de manera bastante diferente el SUV premium compacto. El alemán ha crecido, ofrece mucha tecnología y aprovecha muy bien el espacio. El Volvo mantiene unas dimensiones más contenidas y una imagen sencilla que lleva años envejeciendo sorprendentemente bien.

También existe una diferencia importante en precio. El XC40 B3 parte actualmente de 36.700 euros en España, una cifra que lo coloca en una posición especialmente competitiva dentro de las marcas premium. Incluye cambio automático y una mecánica microhíbrida de 163 CV con etiqueta ECO.

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Un diseño sencillo que sigue funcionando años después

El frontal utiliza los conocidos faros con el dibujo del martillo de Thor y una parrilla de tamaño razonable. El capó es prácticamente horizontal y los pasos de rueda aportan robustez sin necesitar enormes protecciones.

De perfil aparece probablemente la parte más reconocible del coche. La línea inferior de las ventanillas sube al llegar al pilar trasero, mientras el techo mantiene una forma casi recta. Los hombros marcados hacen que parezca ancho y sólido pese a ser más compacto que numerosos SUV actuales.

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La trasera conserva los pilotos verticales que suben por los laterales del portón. Es un recurso utilizado por Volvo desde hace años, pero aquí funciona especialmente bien porque refuerza la altura sin llenar la carrocería de líneas.

El X1 actual tiene un aspecto más agresivo y una parrilla mucho mayor. El XC40 resulta más bonito para quien valore precisamente lo contrario: proporciones sencillas, pocos adornos y una identidad reconocible sin necesidad de exagerarla.

163 CV y etiqueta ECO desde la versión de acceso

El B3 utiliza un motor de gasolina microhíbrido de 163 CV y 265 Nm. La transmisión es automática y la fuerza llega a las ruedas delanteras. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos, suficiente para moverse con soltura en prácticamente cualquier situación.

El consumo combinado homologado es de 6,5 l/100 km. No puede igualar a un híbrido completo durante una utilización urbana intensa, pero la electrificación ligera le permite obtener la etiqueta ECO y simplifica mucho la conducción.

Por encima aparece el B4 de 197 CV, también automático y microhíbrido. Permite ganar prestaciones sin cambiar completamente el carácter del coche.

El confort pesa más que la deportividad

Los asientos siguen siendo uno de los mejores argumentos de Volvo. Permiten encontrar una postura natural y sujetan correctamente el cuerpo sin utilizar formas exageradas. En viajes largos se aprecia más que cualquier detalle decorativo.

La suspensión sigue un planteamiento parecido. El XC40 no pretende comportarse como un compacto deportivo elevado. Prioriza la estabilidad y la comodidad, una orientación que encaja especialmente bien con quienes buscan un coche para desplazamientos diarios y vacaciones.

El BMW X1 ofrece más espacio y una conducción más dinámica en determinadas versiones. El Volvo tiene argumentos para resultar mejor cuando importan el confort, un precio de acceso competitivo y un diseño que evita llamar la atención a cualquier precio.

Desde 36.700 euros, el XC40 B3 combina 163 CV, cambio automático y etiqueta ECO. Añade una imagen que continúa teniendo personalidad después de varios años. Para muchos compradores, esa mezcla de sencillez y elegancia resulta más atractiva que la presencia mucho más agresiva del BMW.