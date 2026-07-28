La alternativa, para muchos más atractiva, al BMW X1

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 13:45h.

El SUV alemán tiene un rival italiano muy top

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El segmento de los SUV premium compactos continúa creciendo y cada vez son más las marcas que buscan hacerse un hueco frente a las referencias alemanas. Durante años, modelos como el BMW X1, el Audi Q3 o el Mercedes GLA han dominado esta categoría, pero Alfa Romeo quiere cambiar ese escenario con el Junior. El nuevo SUV italiano apuesta por un diseño con mucha personalidad, una conducción de marcado carácter deportivo y un precio más competitivo que el de muchos de sus rivales directos, especialmente gracias a las promociones actuales.

El Alfa Romeo Junior mide 4,17 metros de longitud, unas dimensiones que lo convierten en un vehículo muy práctico tanto para el tráfico urbano como para realizar viajes. Aunque es algo más compacto que un BMW X1, ofrece un interior bien aprovechado, con espacio suficiente para cuatro adultos y un maletero cercano a los 415 litros, una capacidad más que adecuada para el día a día o para escapadas de fin de semana.

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Donde realmente destaca es en el diseño. Alfa Romeo ha sabido mantener la esencia de la marca con una carrocería de líneas musculosas, una silueta muy dinámica y detalles tan característicos como la parrilla Scudetto o los grupos ópticos de tres módulos LED. El resultado es un SUV con una imagen mucho más deportiva y emocional que la mayoría de sus competidores, algo que muchos compradores valoran por encima de la sobriedad habitual de los modelos alemanes.

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Un SUV híbrido con etiqueta ECO y un marcado carácter deportivo

Bajo el capó, una de las versiones más interesantes es la equipada con el sistema híbrido ligero de 48 voltios. Combina un motor de gasolina 1.2 turbo de tres cilindros con un pequeño propulsor eléctrico integrado en la transmisión automática de doble embrague de seis velocidades. El conjunto desarrolla 136 CV, una cifra suficiente para ofrecer unas prestaciones equilibradas y un funcionamiento especialmente agradable tanto en ciudad como en carretera.

Esta mecánica cuenta con etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para acceder a zonas de bajas emisiones y disfrutar de determinados beneficios fiscales y de circulación. Además, permite realizar pequeñas maniobras y desplazamientos a muy baja velocidad utilizando únicamente el motor eléctrico, mejorando la eficiencia en entornos urbanos y reduciendo el consumo de combustible.

En marcha, el Alfa Romeo Junior demuestra que la marca italiana sigue concediendo una gran importancia al comportamiento dinámico. La dirección es rápida y precisa, el chasis transmite mucha confianza y la suspensión consigue un equilibrio muy acertado entre comodidad y estabilidad. El resultado es un SUV que ofrece sensaciones de conducción más deportivas que la mayoría de sus rivales, sin renunciar al confort necesario para el uso cotidiano.

Mucho equipamiento y una oferta que aumenta su atractivo

El interior también refleja esa filosofía. El conductor se encuentra con un cuadro de instrumentos digital inspirado en los tradicionales relojes de Alfa Romeo, una pantalla central multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay y un puesto de conducción orientado hacia quien va al volante. Los materiales ofrecen una buena calidad percibida y los acabados transmiten una sensación premium acorde con el posicionamiento del modelo.

La edición Sport Speciale añade un extra de exclusividad gracias a un equipamiento muy completo. Incluye llantas de diseño específico, iluminación Full LED, asientos deportivos, climatizador automático, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, sensores de aparcamiento, múltiples asistentes a la conducción y diversos detalles estéticos que refuerzan su imagen deportiva.

A todo ello se suma una campaña comercial especialmente atractiva que reduce considerablemente el precio de acceso al modelo. Gracias a esta promoción, el Alfa Romeo Junior se convierte en una de las alternativas más interesantes para quienes desean un SUV premium diferente, con un diseño lleno de personalidad, tecnología de última generación y una conducción que recupera el carácter deportivo por el que siempre ha destacado la firma italiana.