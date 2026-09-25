Más atractivo, económico y, para algunos, mejor que el BYD Dolphin

Coches y Motos 25 SEP 2026 - 08:12h.

No es un eléctrico como el BYD, pero este Skoda es un 'todo en uno' muy top

El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo

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El BYD Dolphin tiene una mecánica eléctrica suave y mucho equipamiento, pero no todos los conductores pueden cargar en casa ni quieren organizar sus viajes alrededor de una batería. El Skoda Scala ofrece una alternativa más sencilla: motores de gasolina conocidos, enorme maletero y una carrocería que continúa resultando fácil de aparcar.

También puede ser más económico sin depender de ayudas públicas. Su coste de compra y la posibilidad de escoger versiones manuales permiten ajustar mejor el presupuesto. Para quien busque un único coche con el que moverse diariamente y viajar sin cambiar de hábitos, el Scala tiene argumentos para superar al eléctrico chino.

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Un compacto que aprovecha cada centímetro

El Scala mide aproximadamente 4,36 metros, una longitud bastante contenida para el espacio que ofrece. La segunda fila admite a dos adultos con comodidad y el techo apenas cae hacia atrás, de modo que la altura disponible resulta generosa.

La gran ventaja aparece al abrir el portón. Sus 467 litros superan claramente la capacidad habitual de los compactos y permiten cargar varias maletas, un cochecito infantil o la compra semanal sin jugar constantemente al puzzle.

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Skoda añade pequeños recursos que se agradecen con el tiempo. Hay ganchos, compartimentos y diferentes accesorios destinados a evitar que los objetos se desplacen. No llaman tanto la atención como una pantalla enorme, pero hacen que el coche resulte más práctico durante años.

Una elegancia discreta que ha envejecido bien

El frontal combina unos faros estrechos con la parrilla tradicional de la marca. Las últimas actualizaciones han afinado los paragolpes y la iluminación, aportando una apariencia más moderna sin modificar las proporciones básicas.

La zona más particular se encuentra detrás. La luneta se prolonga sobre parte del portón y lleva el nombre Skoda escrito directamente sobre el cristal. Es un detalle sencillo que hace parecer la carrocería más ancha y cuidada.

El Dolphin tiene un aspecto más redondeado y desenfadado. El Scala resulta más atractivo para quien prefiera una imagen limpia, cercana a la de un familiar pequeño y capaz de mantenerse vigente sin depender de una moda tecnológica.

Viajar sin pensar en autonomía ni cargadores

La gama incluye motores 1.0 TSI de tres cilindros y el 1.5 TSI de 150 CV. Según versión, pueden combinarse con cambio manual o automático DSG. Ninguno ofrece el silencio del BYD en ciudad, pero permiten repostar en minutos y afrontar inmediatamente otro trayecto largo.

El 1.0 TSI de 115 CV encaja especialmente bien con el planteamiento del coche. Tiene fuerza suficiente para autopista, mantiene un consumo razonable y evita pagar por una potencia que muchas familias rara vez utilizarían.

Dentro, el Scala conserva mandos físicos para funciones habituales y una pantalla situada a buena altura. La postura de conducción se encuentra rápidamente y la visibilidad es mejor que en numerosos compactos con una trasera muy inclinada.

El Dolphin gana cuando se dispone de recarga doméstica y los recorridos son principalmente urbanos. El Scala puede ser mejor como coche único por su enorme maletero, el coste de acceso y la libertad para viajar sin planificación eléctrica. No necesita una batería grande para resultar moderno: aprovecha el espacio, se conduce con facilidad y ofrece exactamente lo que muchas familias utilizan cada día.