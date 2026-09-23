Tecnológico, cómodo y muy equilibrado, este Volkswagen es una de las mejores alternativas para viajar a diario

Coches y Motos 23 SEP 2026 - 18:26h.

El Tiguan es uno de los pilares de ventas de la marca alemana

Volkswagen reinventa el Polo

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El Volkswagen Tiguan lleva varias generaciones construyendo su éxito alrededor del equilibrio. No intenta ser el SUV más deportivo, llamativo ni barato. Su fórmula combina espacio familiar, buen aislamiento y una gama capaz de adaptarse tanto a quien realiza recorridos urbanos como a quien pasa muchas horas en autopista.

La generación actual ha mejorado especialmente en confort y tecnología. También recupera controles más sencillos que los de algunos Volkswagen anteriores y añade híbridos enchufables con autonomía suficiente para completar los desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina.

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Un interior pensado para acumular kilómetros

Los asientos delanteros ofrecen una postura elevada, pero no obligan a conducir excesivamente lejos del suelo. Las versiones superiores pueden incorporar reglajes eléctricos, calefacción, ventilación y una función de masaje diseñada para reducir la fatiga.

El salpicadero utiliza una pantalla central de gran tamaño acompañada por instrumentación digital. Volkswagen ha mejorado la velocidad del sistema y la claridad de los menús, mientras que el selector del cambio se desplaza hacia la columna de dirección y libera espacio en la consola.

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Entre los asientos queda un hueco amplio para objetos y dispositivos. La iluminación ambiental y los diferentes perfiles permiten modificar la presentación, aunque el interior mantiene una apariencia sobria. Es moderno sin exigir un periodo largo de adaptación.

Una suspensión que sabe viajar

El Tiguan filtra correctamente baches y juntas incluso con llantas grandes. Las versiones equipadas con control adaptativo DCC Pro permiten variar el funcionamiento de los amortiguadores y encontrar un punto especialmente cómodo para autopista.

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La dirección es ligera en ciudad y gana estabilidad al aumentar la velocidad. La carrocería mantiene movimientos progresivos, de manera que los pasajeros no reciben reacciones bruscas cuando la carretera cambia de ritmo.

El aislamiento también está cuidado. El ruido aerodinámico se mantiene contenido y los motores trabajan a pocas revoluciones durante los trayectos largos. Esa tranquilidad explica por qué el Tiguan funciona tan bien para quien utiliza el coche todos los días.

Desde la etiqueta ECO hasta más de 100 kilómetros eléctricos

La gama incluye versiones microhíbridas eTSI, diésel y alternativas eHybrid. Los mild hybrid ofrecen etiqueta ECO sin enchufe y encajan con conductores que combinan ciudad y carretera.

Los híbridos enchufables desarrollan 204 o 272 CV y pueden superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada. Con recarga doméstica, permiten cubrir gran parte de la semana sin gasolina y conservar el motor térmico para viajes largos.

También admiten carga rápida en corriente continua, una solución todavía poco frecuente entre los PHEV. Eso permite recuperar energía durante una parada corta y aprovechar mejor la batería lejos de casa.

La segunda fila dispone de una banqueta deslizante que permite repartir el espacio entre pasajeros y equipaje. El maletero supera los 650 litros en las versiones convencionales, aunque pierde capacidad cuando se instala el sistema enchufable.

Hay SUV más baratos y modelos con una imagen más atrevida. El Tiguan destaca porque cuesta encontrar un apartado cotidiano que resuelva mal. Es espacioso, confortable, silencioso y ofrece una gama mecánica amplia. Para viajar diariamente, esa ausencia de grandes defectos termina siendo una virtud mucho más importante que cualquier detalle espectacular.