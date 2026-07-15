Volkswagen acerca el Tiguan, el SUV que vuelve a competir de tú a tú con los superventas del segmento

Coches y Motos 15 JUL 2026 - 14:04h.

El modelo alemán es ahora una opción aún más interesante por precio

Volkswagen reinventa el Polo

Compartir







El Volkswagen Tiguan lleva años siendo uno de los grandes referentes del segmento de los SUV compactos, pero la enorme competencia existente ha obligado a la marca alemana a dar un importante paso adelante. La última generación del modelo llega con un diseño completamente renovado, más tecnología, motores más eficientes y una oferta comercial que lo vuelve a situar entre las alternativas más interesantes para quienes buscan un vehículo familiar de calidad.

El objetivo de Volkswagen es claro: recuperar protagonismo en una categoría donde modelos como el Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai o Peugeot 3008 pelean por las primeras posiciones de ventas. Para lograrlo, el Tiguan apuesta por una receta muy equilibrada que combina confort, equipamiento, eficiencia y una imagen más sofisticada.

PUEDE INTERESARTE Adiós a uno de los mejores SUV de Volkswagen

Más tecnología, mejor calidad y un interior pensado para viajar

Uno de los mayores avances del nuevo Volkswagen Tiguan está en el habitáculo. La marca ha rediseñado por completo el salpicadero, apostando por un aspecto mucho más limpio y moderno, donde la gran pantalla multimedia ocupa el protagonismo. El sistema de infoentretenimiento mejora tanto en rapidez como en facilidad de uso, mientras que la instrumentación digital ofrece una gran cantidad de información configurable.

La sensación de calidad continúa siendo uno de los puntos fuertes del modelo. Los materiales empleados transmiten una imagen muy cuidada y el ajuste de todas las piezas mantiene el elevado nivel habitual de Volkswagen. Todo ello contribuye a ofrecer una experiencia cercana a la de modelos de categorías superiores.

PUEDE INTERESARTE Volkswagen para la producción del Golf

El espacio también juega a su favor. Las plazas traseras permiten viajar cómodamente incluso a tres adultos en trayectos largos, mientras que el maletero ofrece una capacidad muy generosa, suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de familias. Ya sea para el día a día, unas vacaciones o una escapada de fin de semana, el Tiguan demuestra ser un SUV muy práctico.

PUEDE INTERESARTE Volkswagen reinventa el Polo

En marcha también destaca por su equilibrio. La suspensión está orientada al confort sin perjudicar la estabilidad, mientras que el aislamiento acústico consigue reducir notablemente el ruido procedente del motor y del exterior. Todo ello convierte al Tiguan en un excelente compañero para recorrer muchos kilómetros con un elevado nivel de comodidad.

Una gama mecánica muy completa para todo tipo de conductores

Volkswagen ha diseñado una oferta mecánica muy variada para adaptarse a diferentes necesidades. La gama incluye motores de gasolina con tecnología microhíbrida, eficientes propulsores diésel para quienes realizan largos recorridos y versiones híbridas enchufables capaces de recorrer más de un centenar de kilómetros en modo completamente eléctrico según ciclo de homologación.

Esta variedad permite elegir la opción más adecuada en función del uso que vaya a recibir el vehículo. Quienes circulen principalmente por ciudad pueden optar por las versiones electrificadas, mientras que los conductores que acumulen muchos kilómetros en carretera seguirán encontrando en las mecánicas diésel una alternativa muy competitiva.

El equipamiento disponible también resulta especialmente completo. Dependiendo del acabado, puede incorporar faros matriciales LED, asientos con función masaje, climatizador de tres zonas, cámara de visión 360 grados, asistentes avanzados a la conducción, control de crucero adaptativo, sistema de aparcamiento asistido o conectividad inalámbrica para teléfonos móviles.

Con las promociones actuales, el Volkswagen Tiguan vuelve a convertirse en una de las opciones más interesantes dentro del segmento de los SUV compactos. Mantiene las cualidades que siempre han caracterizado al modelo, como su elevado confort, la calidad de construcción y la versatilidad, pero añade una importante evolución tecnológica y mecánica que le permite competir nuevamente de tú a tú con los auténticos superventas de la categoría.