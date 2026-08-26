Este Volkswagen quiere quitarle compradores al Toyota C-HR con una fórmula mucho más atrevida

Coches y Motos 26 AGO 2026 - 06:32h.

Volkswagen renueva el T-Roc y lo convierte en un SUV casi familiar

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El Volkswagen T-Roc abandona la discreción que caracterizaba a la generación anterior. El modelo de 2026 adopta una imagen expresiva y tecnológica. Quiere atraer a quienes buscan personalidad sin renunciar a la utilidad. Su fórmula apunta directamente al Toyota C-HR, aunque también competirá con Dacia Duster y MG ZS.

El cambio de imagen no compromete el espacio. La carrocería mide 4,37 metros y la distancia entre ejes alcanza 2,63 metros. Sus proporciones facilitan la conducción urbana. Detrás aparece uno de sus argumentos principales. El maletero ofrece 475 litros, una cifra muy aprovechable para compras, equipaje o necesidades familiares.

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Volkswagen establece un precio al contado de 30.071 euros. La promoción de la marca lo deja en 28.600 euros financiados. Exige una entrada de 5.118,93 euros, 36 mensualidades de 190 euros y una cuota final de 23.170,21 euros. Conviene calcular el coste total antes de aceptar.

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La versión inicial utiliza un motor 1.0 con asistencia híbrida ligera. Desarrolla 116 CV y 220 Nm. El cambio DSG de siete relaciones envía la potencia delante. Acelera hasta 100 km/h en 10,1 segundos y alcanza 189 km/h. El consumo medio se queda en 5,5 l/100 km.

La tecnología MHEV permite obtener la etiqueta ECO de la DGT. Este distintivo facilita el acceso a zonas restringidas y ofrece ventajas urbanas. Quien busque más respuesta puede elegir el gasolina 1.5 de 150 CV y 250 Nm. Cuesta desde 31.810 euros y alcanza 203 km/h.

Ya convence desde su versión de acceso

El equipamiento básico evita una sensación sencilla. Incluye faros LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y climatizador automático. También incorpora instrumentación digital de ocho pulgadas, conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cuatro tomas USB-C y volante de cuero. Los sensores facilitan el aparcamiento.

Volkswagen añade mantenimiento de carril, ángulo muerto y frenada de emergencia con reconocimiento de peatones. También ofrece aviso de tráfico posterior, control de crucero, sensor de lluvia y detector de cansancio.