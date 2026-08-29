Más deportivo que el Volkswagen Tiguan y con una imagen que no pasa desapercibida

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 16:46h.

Mucha deportividad, calidad muy premium y versiones mecánicas para todos

Volkswagen hace añicos el precio del Polo

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El Volkswagen Tiguan representa una de las opciones más equilibradas entre los SUV familiares. Cupra propone algo diferente. El Cupra Formentor despierta otras sensaciones. Apuesta por una carrocería más baja, líneas afiladas y una apariencia agresiva. Su imagen deportiva logra distinguirlo claramente del resto de modelos que ocupan esta categoría.

Esa personalidad no obliga a renunciar por completo a la practicidad. El Formentor mide 4,45 metros de largo y 1,52 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza 2,68 metros. El maletero ofrece 450 litros, una capacidad suficiente para afrontar compras, viajes y desplazamientos familiares con comodidad.

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A la altura de los más premium

El equipamiento también ayuda a justificar su planteamiento. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y cristales posteriores oscurecidos. Añade climatizador de tres zonas, volante deportivo calefactado y acceso Keyless-Go. Los sensores delanteros y traseros facilitan el estacionamiento, mientras los retrovisores pueden plegarse eléctricamente.

La versión de acceso emplea un motor de gasolina 1.5 de 150 CV y 250 Nm. Trabaja con una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza 204 km/h y registra un consumo medio de 6,6 litros cada 100 kilómetros.

Su precio oficial de catálogo asciende a 41.342 euros. Sin embargo, Cupra anuncia actualmente esta versión desde 33.402 euros, tanto al contado como financiando. El mismo motor de 150 CV, pero acompañado por un sistema microhíbrido MHEV y una caja automática, comienza en 34.541 euros.

Versiones mecánicas para todos los gustos

La oferta continúa con un gasolina convencional de 204 CV, disponible desde 43.204 euros. Quienes realicen muchos kilómetros pueden escoger el diésel de 150 CV, que parte de 38.462 euros. Así, el Formentor mantiene alternativas térmicas mientras otros fabricantes reducen progresivamente sus posibilidades mecánicas.

También existe un híbrido enchufable desde 43.480 euros. Entrega 204 CV y 350 Nm, acelera hasta 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 210 km/h. Su autonomía eléctrica llega a 124 kilómetros.