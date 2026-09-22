Coches y Motos 22 SEP 2026 - 19:29h.

El C3 eléctrico es una opción top para los que buscan un EV sencillo

El Citroën menos bonito es una ganga

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El Citroën ë-C3 ha convertido el precio en su principal argumento sin reducir el coche a un producto básico y poco utilizable. Tiene cinco puertas, una carrocería suficientemente amplia para cuatro adultos y una versión capaz de superar los 300 kilómetros homologados. Además, la nueva alternativa urbana rebaja todavía más la entrada a la gama.

Renault y Peugeot ofrecen eléctricos pequeños más potentes o sofisticados en determinadas versiones. El Citroën responde con una fórmula especialmente directa: equipamiento esencial, una suspensión cómoda y un precio que permite acercarse al coche eléctrico sin subir hasta cifras propias de segmentos superiores.

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Una versión para la ciudad y otra para salir de ella

La alternativa Urban Range utiliza una batería cercana a los 30 kWh y homologa algo más de 200 kilómetros. Está pensada para desplazamientos cotidianos, recados y trayectos metropolitanos, donde una batería mayor añadiría peso y coste que muchos usuarios no necesitan.

La Standard Range aumenta la capacidad hasta 44 kWh y ronda los 320 kilómetros WLTP. Esa cifra permite utilizar el coche durante varios días sin recargar y afrontar escapadas cortas con una planificación razonable.

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Ambas versiones emplean un motor de 83 kW, equivalentes a 113 CV. No busca prestaciones espectaculares, pero la respuesta inmediata resulta suficiente para moverse con soltura en ciudad y alcanzar velocidades de autopista sin problemas.

El confort sigue teniendo importancia

Citroën ha instalado sus asientos Advanced Comfort y una suspensión con topes hidráulicos progresivos. El objetivo consiste en suavizar baches y juntas, evitando la firmeza que algunos eléctricos pequeños adoptan para controlar el peso de la batería.

La carrocería es más alta que la de un utilitario tradicional. Eso facilita entrar, mejora la visibilidad y permite viajar con una postura relajada. Las protecciones oscuras alrededor de la parte baja aportan una imagen de pequeño SUV sin exagerar las dimensiones.

Dentro aparecen una pantalla central de 10,25 pulgadas en determinadas versiones y conectividad para el teléfono. Los acabados básicos simplifican el equipamiento, aunque mantienen los elementos necesarios para utilizarlo diariamente sin sentir que se ha comprado un coche incompleto.

Un precio que necesita leerse correctamente

Las campañas pueden incorporar financiación, ayudas públicas y descuentos vinculados a diferentes condiciones. Por tanto, la cifra más baja anunciada no siempre equivale al precio al contado que pagará cualquier comprador. Aun separando esos conceptos, el ë-C3 se mantiene entre los eléctricos de cinco plazas más económicos.

El Renault 5 ofrece una imagen retro muy trabajada y versiones de mayor potencia. El Peugeot e-208 presenta un interior más elaborado y una conducción algo más dinámica. El Citroën puede ser mejor para quien priorice el coste de entrada, el confort y una utilización sencilla.

Su maletero ronda los 310 litros y las plazas posteriores permiten asumir una utilización familiar moderada. No es un coche diminuto creado exclusivamente para circular por el centro, sino un utilitario capaz de cubrir la mayoría de desplazamientos habituales.

Ahí reside la dificultad para sus rivales. El ë-C3 no intenta ganar mediante una pantalla enorme o unas prestaciones llamativas. Ofrece dos autonomías, cinco puertas y un confort muy cuidado dentro de una tarifa que Renault y Peugeot difícilmente pueden igualar en sus respectivos modelos eléctricos.