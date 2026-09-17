Coches y Motos 17 SEP 2026 - 19:02h.

El Evoque PHEV es una opción diferente y atractiva

Land Rover convierte el Range Rover en un coupé GT

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El Range Rover Evoque lleva años demostrando que un SUV compacto puede resultar lujoso sin crecer hasta rozar los cinco metros. Su versión híbrida enchufable añade la posibilidad de moverse diariamente con electricidad y conserva una capacidad fuera del asfalto que pocos BMW o Volvo equivalentes pueden igualar.

Esa combinación es la que permite al Land Rover mirar de tú a tú a sus rivales. El Evoque ofrece una cabina cuidada, una carrocería reconocible y sistemas desarrollados para avanzar sobre barro, arena o nieve. No se limita a vestir un turismo con protecciones oscuras.

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Un interior pequeño, pero con ambiente de Range Rover

La pantalla central curva concentra el sistema multimedia y libera buena parte de la consola. La instrumentación digital, los materiales acolchados y la iluminación crean una presentación cercana a la de los Range Rover mayores, aunque dentro de una carrocería mucho más manejable.

Los mandos físicos se han reducido y algunas operaciones requieren utilizar la pantalla. A cambio, la interfaz permite personalizar accesos y muestra las funciones relacionadas con la tracción y el sistema híbrido de una forma clara.

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Las plazas delanteras ofrecen una postura elevada y unos asientos especialmente cómodos. Detrás, el espacio es correcto para dos adultos, aunque un BMW X1 aprovecha mejor la longitud disponible. El Evoque compensa esa limitación con una sensación de calidad, aislamiento y solidez que encaja plenamente con su posicionamiento.

Un diseño que sigue funcionando años después

Los faros estrechos, el techo ligeramente descendente y la cintura alta continúan definiendo la carrocería. Los tiradores enrasados limpian los laterales y la superficie acristalada se estrecha hacia la parte posterior, haciendo que el coche parezca más bajo y ancho.

Es un diseño que ha generado numerosas imitaciones, pero conserva personalidad. La actualización ha modernizado las luces y los detalles sin alterar unas proporciones que siguen entrando por los ojos. Pocos SUV compactos mantienen una relación tan clara con los modelos grandes de su propia marca.

El maletero y la visibilidad posterior no son los mejores de su categoría. Land Rover ha aceptado esas concesiones para conservar una silueta especial, algo que también explica por qué el Evoque continúa destacando entre tantos SUV de formas parecidas.

El lujo no termina cuando acaba el asfalto

La versión PHEV combina un motor de gasolina de tres cilindros con una unidad eléctrica y ofrece unos 269 CV. La autonomía eléctrica homologada se mueve alrededor de los 60 kilómetros, suficiente para cubrir muchos recorridos diarios si se carga con regularidad.

El sistema Terrain Response adapta el funcionamiento del acelerador, la tracción y otros elementos a distintas superficies. La capacidad de vadeo alcanza unos 530 milímetros, una cifra muy poco habitual entre los SUV compactos de orientación premium.

Un BMW puede proporcionar una conducción más precisa sobre asfalto y Volvo pone especial énfasis en seguridad y sencillez escandinava. El Evoque responde con algo diferente: combina una cabina lujosa con recursos auténticos para circular por caminos complicados.

Esa doble personalidad sostiene la comparación. Puede llegar en silencio al centro de una ciudad, viajar con el refinamiento esperado de un coche premium y afrontar después una pista embarrada sin que sus protecciones sean mero decorado. Es el punto exacto en el que Land Rover sabe diferenciarse.