Land Rover convierte el Range Rover en un coupé GT

Coches y Motos 31 JUL 2026 - 22:58h.

Land Rover apuesta por un nuevo SUV

Una alternativa al Land Rover Range Rover Velar con mucho que decir

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Land Rover está preparada para escribir un nuevo capítulo en su historia con el desarrollo de un modelo completamente inédito. La firma británica, conocida por fabricar algunos de los SUV más lujosos y capaces del mercado, trabaja en un vehículo que romperá con su filosofía tradicional. Se trata del futuro Range Rover GT, un gran turismo con silueta coupé que combinará lujo, prestaciones y tecnología en un formato totalmente diferente al de los modelos que actualmente forman la gama.

Este nuevo automóvil no será un sustituto del Range Rover convencional, sino una propuesta distinta destinada a atraer a clientes que buscan un vehículo de representación con un diseño más deportivo y una conducción enfocada al asfalto. La marca quiere ampliar su catálogo entrando en un segmento donde predominan las berlinas de lujo y los grandes turismos eléctricos de altas prestaciones.

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Un diseño completamente nuevo para la marca

El futuro Range Rover GT destacará por una estética radicalmente distinta a la que conocemos hasta ahora. Su carrocería será más baja, ancha y alargada que la de cualquier SUV de la firma, con una pronunciada caída del techo que le otorgará una clara imagen de coupé.

La parte delantera mantendrá algunos elementos característicos de la identidad de Land Rover, aunque reinterpretados bajo un lenguaje de diseño mucho más moderno. Los grupos ópticos serán más finos, las superficies estarán mucho más limpias y la aerodinámica cobrará una importancia fundamental para mejorar la eficiencia y la autonomía.

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La zaga también apostará por un diseño minimalista, con pilotos muy estilizados y una firma luminosa que reforzará su carácter tecnológico. El objetivo es ofrecer una imagen elegante y sofisticada, pero también diferenciada respecto al resto de modelos de la marca.

En el interior, el cambio será igual de profundo. El habitáculo apostará por un diseño muy limpio, con una gran presencia de superficies horizontales, una instrumentación completamente digital y un sistema multimedia de última generación que concentrará la mayoría de funciones del vehículo.

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Como es habitual en Land Rover, la calidad de fabricación será uno de sus principales argumentos. Materiales nobles, cuero de alta calidad, molduras metálicas, inserciones de madera y nuevas soluciones sostenibles convivirán para ofrecer un ambiente de auténtico lujo.

Tecnología eléctrica y una conducción más deportiva

Todo apunta a que el nuevo GT estará desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos electrificados, lo que permitirá ofrecer inicialmente una versión completamente eléctrica y, posteriormente, otras variantes híbridas.

Aunque la marca todavía no ha confirmado las especificaciones técnicas, se espera que las versiones eléctricas superen ampliamente los 600 kilómetros de autonomía y ofrezcan una potencia suficiente para acelerar con la rapidez propia de un deportivo de gran tamaño.

El planteamiento dinámico también cambiará respecto al resto de la familia Range Rover. En lugar de priorizar las capacidades todoterreno, el GT estará diseñado para ofrecer el máximo confort en carretera y un comportamiento mucho más preciso en curvas, acercándose al concepto de una gran berlina deportiva.

Para conseguirlo incorporará suspensión neumática de última generación, dirección a las cuatro ruedas, avanzados sistemas de control del chasis y las últimas ayudas electrónicas desarrolladas por Jaguar Land Rover.

La tecnología también tendrá un papel protagonista en materia de seguridad. El nuevo modelo incorporará asistentes de conducción de nivel avanzado, sistemas de aparcamiento automatizado, cámaras de visión panorámica y funciones de conectividad que permitirán mantener el vehículo siempre actualizado mediante software.

Con este proyecto, Land Rover demuestra que su futuro va mucho más allá de los SUV tradicionales. El GT pretende convertirse en un escaparate tecnológico para la marca y abrir una nueva línea de productos enfocada al lujo, la electrificación y el diseño. Si las expectativas se cumplen, este espectacular coupé GT podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de la firma británica en los próximos años y en un rival directo para los grandes turismos eléctricos más exclusivos del mercado.