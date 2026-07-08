Una alternativa al Land Rover Range Rover Velar con mucho que decir

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 09:49h.

224 CV de potencia, espacio para toda la familia y 570 km de autonomía

El Lexus NX, ahora, es una compra maestra

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El Land Rover Range Rover Velar se ha convertido en uno de los SUV premium más deseados gracias a su diseño elegante, su refinamiento y su tecnología. Sin embargo, no es la única opción para quienes buscan un todocamino exclusivo. El Lexus RX lleva años demostrando que también puede competir entre los mejores. Ahora, tras su reciente renovación, llega con una imagen todavía más moderna y una propuesta muy difícil de ignorar.

El Lexus RX no pretende copiar al Velar. Sigue un camino propio. Combina un diseño llamativo, una mecánica eléctrica eficiente, un interior de gran calidad y un equipamiento sobresaliente desde la versión más asequible.

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Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

El SUV japonés apuesta por un estilo deportivo y muy personal. Sus líneas afiladas, la gran parrilla frontal y una silueta elegante le permiten diferenciarse de la mayoría de sus rivales. Además, destaca por la elevada calidad de sus materiales, un excelente nivel de acabados y un confort de marcha que lo convierten en un magnífico compañero para viajar. Entre sus competidores también aparecen modelos como el Tesla Model Y, el Porsche Macan o el Ford Mustang Mach-E.

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Por tamaño juega en la parte alta del segmento. Mide 4.805 mm de largo, 1.895 mm de ancho y 1.635 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.850 mm. A ello suma un maletero que puede alcanzar los 1.515 litros, una cifra que lo convierte en una alternativa muy práctica para familias o para quienes necesitan una gran capacidad de carga.

Así es el Lexus RX más económico

La gama arranca con el Lexus RX 350e, disponible desde 86.400 euros al contado o 82.550 euros si se opta por la financiación. Esta versión equipa un motor 100% eléctrico de 224 CV y 269 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, alcanza una velocidad máxima de 159 km/h y homologa hasta 568 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

Desde el acabado de acceso ya presume de una dotación muy completa. Incorpora faros Bi-LED, el paquete de asistentes Lexus Safety System+ 3.0, climatizador automático bizona, retrovisor interior electrocromático y un sistema multimedia con una gran pantalla táctil de 14 pulgadas, que concentra la mayor parte de las funciones del vehículo.

Cabe destacar también que el aislamiento acústico está muy cuidado y la suspensión prioriza el confort sin renunciar a un comportamiento preciso. La sensación al volante es la de conducir un SUV pensado para recorrer muchos kilómetros con total comodidad, algo que también valoran quienes buscan un modelo premium para el uso diario.