Con más estilo, un precio más bajo y, para muchos, mejor que el Honda Civic

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 11:23h.

El Civic es una referencia, pero este Toyota es más barato y con muy buenos argumentos

El nuevo Honda Prelude es uno de los coupés más bonitos en la historia reciente de Honda y apunta a deportivos mucho más caros

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El Honda Civic y el Toyota Corolla son dos de los compactos híbridos más conocidos, pero actualmente existe una diferencia económica difícil de ignorar. El Corolla Hybrid 140 de cinco puertas se anuncia en España desde 25.950 euros después de descuentos oficiales, mientras que el Civic e:HEV se sitúa claramente por encima. El Toyota permite acceder a una mecánica electrificada muy probada gastando bastante menos.

Además, no se limita a ganar por precio. Su carrocería de aspecto deportivo, la facilidad con la que se conduce y un consumo especialmente bajo en ciudad lo convierten en una alternativa más recomendable para quien busca un compacto de diario. El Civic es más potente, pero el Corolla cubre las necesidades habituales con menos desembolso.

Una imagen que ha dejado atrás la discreción

El Corolla actual ya no se parece a aquellos Toyota diseñados para pasar inadvertidos. Los faros son estrechos, la parrilla queda situada muy abajo y las aletas tienen formas marcadas. En acabados como el GR Sport, las llantas y los detalles oscuros refuerzan una apariencia bastante más atrevida.

El perfil de cinco puertas mantiene unas proporciones compactas y una línea de techo descendente. Resulta más corto que el Civic, lo que facilita aparcar y moverse por calles estrechas. La contrapartida aparece en las plazas posteriores y el maletero, donde el Honda aprovecha mejor su carrocería más larga.

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El interior del Toyota también ha mejorado. La instrumentación digital y la pantalla multimedia aportan conectividad sin llenar el salpicadero de elementos innecesarios. Los mandos físicos de la climatización siguen estando a mano, una solución que se agradece durante la conducción.

El híbrido que mejor encaja en ciudad

La versión Hybrid 140 combina un motor de gasolina de 1,8 litros con una unidad eléctrica. El coche arranca normalmente en silencio y puede apagar el motor térmico durante numerosas fases urbanas. No exige enchufes ni modificar rutinas: la batería recupera energía al levantar el acelerador y frenar.

Su consumo homologado se mueve alrededor de los 4,5 l/100 km según versión. En tráfico urbano puede aprovechar especialmente bien el apoyo eléctrico, ofreciendo una conducción suave y sin los cambios de marcha perceptibles de una transmisión tradicional.

El Civic e:HEV desarrolla 184 CV y responde con mayor contundencia en carretera. El Corolla de 140 CV no pretende seguirle en prestaciones, pero tiene fuerza suficiente para el uso diario y mantiene bajo control tanto el consumo como el precio de compra.

Una diferencia económica que sí es real

La comparación debe hacerse con precios actuales equivalentes. El Corolla Hybrid 140 Active dispone de un precio final oficial de 25.950 euros tras aplicar el descuento vigente. El Honda Civic e:HEV parte de una cantidad sensiblemente mayor incluso antes de recorrer su lista de acabados.

Toyota añade el programa Relax, que permite ampliar la cobertura al realizar el mantenimiento en la red oficial bajo sus condiciones. La reputación del sistema híbrido y su amplia implantación también facilitan encontrar talleres familiarizados con la mecánica.

El Civic ofrece más maletero, mejores prestaciones y una conducción muy lograda. El Corolla resulta mejor para quien prioriza coste de adquisición, consumo urbano y facilidad de uso. Tiene una imagen atractiva, etiqueta ECO y una mecánica capaz de gastar muy poco sin depender de la recarga. Por bastante menos dinero, conserva todo lo necesario para ser un excelente compacto híbrido.