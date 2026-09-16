BMW tiene una deportiva tan tecnológica que ni Ducati ni Suzuki pueden igualar su arsenal

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 16:29h.

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BMW siempre ha presumido de hacer deportivas impresionantes, que no tienen nada que envidiar a las de marcas más caras. Y un ejemplo más que evidente de esto lo tenemos con la S 1000 RR, que es sencillamente espectacular, y que se beneficia de toda la tecnología heredada de las motos de Superbikes. Está disponible en color negro y en color blanco, y creemos que es una alternativa muy interesante para las propuestas de Ducati o de Suzuki.

Entre las novedades que recibió tras la actualización de 2025, se encuentran un carenado mejorado, un acelerador M-Quick, un nuevo paquete aerodinámico o el guardabarros delantero. Los alerones instalados en el tren delantero, que están inspirados en los de MotoGP, aseguran una mejor carga aerodinámica, y su diseño también permite una mejor refrigeración, lo que la hace todavía más duradera, aunque lo mejor se encuentra en su interior.

Y es que cuenta con un propulsor de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro cilindros, que entrega una potencia de 210 CV a 13.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 113 Nm a 11.000 rpm. El consumo es bastante razonable, de 6,4 litros por cada 100 kilómetros, y es capaz de superar los 300 kilómetros por hora. Dispone de cinco modos de conducción, así como control de tracción, ABS o quickshifter, mientras que en la instrumentación cuenta con una pantalla TFT.

La BMW S 1000 RR tiene un precio bastante justo

No es la moto más barata del mercado, eso salta a la vista al comprobar todo lo que ofrece. Pero, de todas maneras, los 24.530 euros que cuesta esta BMW S 1000 RR nos parecen una cifra bastante razonable, y que se puede pagar perfectamente en caso de que busques una deportiva de altas prestaciones.