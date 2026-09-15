Más deportiva y, para muchos, una alternativa mejor que la Moto Guzzi V100 Mandello

Coches y Motos 15 SEP 2026 - 13:57h.

Tiene una excelente combinación entre prestaciones y equipamiento y un precio accesible para la gran mayoría de públicos

Más bonita y mejor que la Moto Guzzi Stelvio y una de las mejores motos para irse de aventura

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Hemos localizado una moto deportiva que es maravillosa, y que situamos por encima de la Moto Guzzi V 100 Mandello. Esto se debe a su impresionante aspecto, y a su excelente combinación entre prestaciones y equipamiento, con un precio que es accesible para la gran mayoría de públicos. Esto convierte a la Ducati Supersport 950 S en una de las mejores compras que se pueden realizar a día de hoy, sin ningún tipo de discusión ni de duda.

Cuenta con componentes de primer nivel, como las suspensiones Öhlins, y la ergonomía es bastante cómoda para tratarse de una deportiva. En el interior, nos topamos con un propulsor bicilíndrico de 937 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia de 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto. Ofrece excelentes prestaciones y una gran facilidad de uso, mientras que la caja de cambios cuenta con seis velocidades distintas.

Y está dotado de cambio rápido sin embrague, embrague anti-rebote, acelerador electrónico y tres modos de conducción personalizables. La IMU de seis ejes que tiene instalada también gestiona el ABS, el control de tracción, el control anti-wheelie y el quickshifter, y en la instrumentación, destaca la pantalla TFT de 4,3 pulgadas a todo color, además de la iluminación full LED. Y los colores a elegir son el rojo clásico o el blanco ártico.

La Ducati Supersport 950 S cuesta 18.390 euros

No hay que volverse loco para conseguir la Ducati Supersport 950 S, pues tiene un precio que es bastante asumible en todos los sentidos, con un precio de 18.390 euros que lo convierte en una ganga. Si deseas tener una deportiva buena, bonita y barata, esta es la mejor compra que se puede realizar sin duda.