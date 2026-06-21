La Moto Guzzi V100 Mandello es la más bonita en la historia de la marca y supera a otras más caras

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 21:57h.

Se trata de una sport turismo innovadora, cuyo lanzamiento marcó un antes y un después en la firma italiana

La moto más elegante de Moto Guzzi está conquistando a los que quieren estilo y personalidad

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Cuando hablamos de Moto Guzzi, es difícil elegir entre cuál de todos sus modelos nos parece más bonito y llamativo. Pero creemos que la V100 Mandello se merece estar en lo más alto del top, y mucha gente se atreve a definirla como la más bonita que han creado nunca, superando a otras mucho más caras. Eso ya es cuestión de gustos, pero de lo que no hay ninguna duda es que es una moto inmejorable en muchos aspectos, y con una presencia que habla por sí sola.

Se trata de una sport turismo innovadora, cuyo lanzamiento marcó un antes y un después en la firma italiana, ya que fue la primera moto que estrenó la refrigeración líquida. Y tras las actualizaciones que sufrió en el año 2025, se logró una transmisión más suave, un protector radiador con diferente diseño, un sistema de radar opcional, y cumplió por fin con la normativa Euro 5+, recibiendo la ansiada homologación, algo fundamental a día de hoy.

Pero lo mejor de todo sigue siendo su increíble propulsor de 1042 centímetros cúbicos de cilindrada, con distribución por doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro, que entrega una potencia de 115 CV, y un par máximo de 105 Nm. La IMU de seis ejes gestiona la velocidad de crucero, los cuatro modos de conducción, el control de tracción, los tres mapas de motor o el ABS, y todo se complementa con una pantalla TFT de cinco pulgadas.

16.350 euros es lo que te costará adquirir la Moto Guzzi V100 Mandello

También le acompaña mucho el asumible coste de esta Moto Guzzi V100 Mandello, que te permite poder conseguirla desembolsando una cifra más que apetecible. Así que no hace falta más que un total de 16.350 para tener en tu casa una moto que es un 10 en todos los aspectos.