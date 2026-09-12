El BMW más atractivo de los últimos años llegó en 2025 con una nueva interpretación de su diseño

Coches y Motos 12 SEP 2026 - 21:23h.

El Serie 2 Gran Coupé es una de las mejores opciones de su categoría

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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BMW lleva años experimentando con enormes parrillas, SUV de proporciones contundentes y eléctricos diseñados para llamar la atención. En ese contexto, la segunda generación del Serie 2 Gran Coupé resulta especialmente interesante porque recupera una fórmula mucho más sencilla: una berlina compacta, baja y con una línea de techo estilizada.

Llegó al mercado en 2025 y su diseño representa una evolución profunda respecto al modelo anterior. Mide 4,55 metros, tiene una altura de apenas 1,45 metros y conserva una silueta de tres volúmenes que cada vez resulta menos habitual.

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Una berlina compacta en plena era SUV

El primer argumento está precisamente en sus proporciones. El Serie 2 Gran Coupé tiene un capó relativamente bajo, una cabina visualmente retrasada y una línea de techo que desciende progresivamente hacia el maletero. Las puertas sin marco refuerzan la sensación de cupé y ayudan a diferenciarlo de una berlina convencional.

BMW también ha revisado el frontal. La parrilla mantiene los dos riñones característicos, pero utiliza unas proporciones más contenidas que en otros modelos recientes. Los faros estrechos y las entradas de aire inferiores consiguen aportar deportividad sin convertir el coche en una sucesión de elementos sobredimensionados.

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La trasera adopta unos pilotos horizontales y una superficie mucho más limpia. En las versiones deportivas aparecen elementos específicos, pero la carrocería básica conserva una elegancia que funciona especialmente bien en un coche de este tamaño.

Un interior más digital

Dentro, el cambio es todavía más evidente. La actual generación adopta el BMW Curved Display y reduce considerablemente el número de botones físicos. La orientación hacia el conductor sigue presente, aunque ahora buena parte de las funciones se gestionan desde la pantalla central y el sistema operativo de BMW.

El maletero alcanza hasta 430 litros en algunas versiones, una cifra razonable para una berlina compacta. Las variantes con determinados sistemas de hibridación pueden perder algo de capacidad debido a la ubicación de sus componentes.

Desde 122 hasta 300 CV

La gama española ofrece diferentes alternativas de gasolina y diésel. El 216 Gran Coupé desarrolla 122 CV y utiliza un motor de gasolina de tres cilindros. Por encima aparecen opciones más potentes y eficientes, incluyendo versiones con electrificación ligera. El M235 xDrive Gran Coupé representa el extremo deportivo. Su motor de cuatro cilindros desarrolla 300 CV, utiliza tracción total y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

También existen opciones diésel especialmente interesantes para quienes realizan muchos kilómetros. El 218d desarrolla 150 CV, mientras que el 220d incorpora hibridación ligera y alcanza 163 CV, con consumos homologados que pueden situarse alrededor de 4,2-4,3 l/100 km.

El nuevo Serie 2 Gran Coupé no es el BMW más espectacular ni el más potente. Su atractivo está precisamente en haber recuperado unas proporciones mucho más clásicas en un momento en el que la gama está dominada por SUV.

Es bajo, relativamente compacto y suficientemente práctico para utilizarlo diariamente. Y, sobre todo, vuelve a demostrar que BMW no necesita diseñar coches enormes para conseguir presencia. En una gama cada vez más compleja visualmente, esa sencillez convierte al Serie 2 Gran Coupé de 2025 en uno de los BMW más atractivos de los últimos años.