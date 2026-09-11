Cómoda, manejable y un precio contenido, esta Suzuki es una de las mejores motos que se han creado

Coches y Motos 11 SEP 2026 - 22:48h.

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Cuando hablamos de motos deportivas, nos tenemos que detener en la Suzuki GSX 8R, considerada por mucha gente como una de las mejores que se han creado nunca. Esto se debe a que es especialmente cómoda y fácil de manejar, a pesar de sus increíbles prestaciones. Es una sport turismo apta para cualquier tipo de público con un mínimo de experiencia en el mundo de las dos ruedas, y que cuenta con todo lo que le hace falta para poder destacar.

Es perfecta para su uso diario o para ir de ruta, y equipa un motor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 776 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 78 Nm a 6.800 rpm. El equilibrio es lo que se ha priorizado por encima de todo, con un rendimiento sensacional desde bajo y medio régimen, y que incluye el Suzuki Cross Balancer, que suprime las vibraciones por completo.

La parte ciclo es uno de los aspectos más diferenciales de esta moto, donde podemos encontrarnos con componentes de primera calidad, como la horquilla Showa. También hay que destacar el ABS regulable en dos niveles, o el avanzado nivel de equipamiento, que incluye control de tracción, el quickshifter bidireccional, el acelerador electrónico que gestiona los tres modos de conducción… y para rematar la faena, cuenta con una pantalla TFT digital en la instrumentación.

La Suzuki GSX 8R tiene un descuento impresionante

Para despejar las dudas que puedas tener antes de adquirir la Suzuki GSX 8R, hay que mencionar que le han aplicado un descuento impresionante a su precio original, de 2000 euros, lo que te permite poder adquirirla en caso de que desembolses un total de 7.999 euros.