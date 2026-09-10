Mitsubishi desafía a las marcas alemanas con un SUV que combina diseño, tecnología y confort a otro nivel

Coches y Motos 10 SEP 2026 - 18:42h.

El Outlander no es un premium, pero es una opción muy lógica por relación calidad/precio

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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El Mitsubishi Outlander PHEV ha dejado de ser únicamente una alternativa pragmática para quien busca un híbrido enchufable. La generación actual adopta una imagen más contundente, mejora con claridad la presentación interior e incorpora un sistema de propulsión más capaz. No pretende convertirse de repente en un SUV premium alemán, pero sí ofrece argumentos para que compradores de modelos más caros lo incluyan en su lista.

Su diseño exterior combina una parrilla de gran tamaño con ópticas diurnas muy finas y los faros principales situados en una posición inferior. El resultado tiene personalidad y evita parecer una copia de sus competidores. La carrocería mide 4,72 metros, una longitud próxima a la del BMW X3 o el Mercedes GLC, aunque sus formas rectas priorizan el aprovechamiento interior sobre una silueta deportiva.

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El salto cualitativo se entiende mejor desde el puesto de conducción. La pantalla central de 12,3 pulgadas, la instrumentación digital y el sistema de proyección en el parabrisas modernizan el conjunto. Hay mandos físicos para la climatización y un selector giratorio para los modos de conducción, dos decisiones prácticas que facilitan el uso diario frente a los interiores que concentran casi todo en menús táctiles.

Calidad y siete plazas en un formato familiar

Los materiales y ajustes muestran una clara evolución. En los acabados superiores aparecen cuero, superficies acolchadas, asientos con ventilación y masaje y un equipo de sonido Yamaha. No alcanza en todos los detalles el refinamiento de los mejores premium, pero la distancia se ha reducido lo suficiente como para que la diferencia de precio cobre importancia.

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El Outlander ofrece siete plazas, aunque las dos últimas están pensadas principalmente para niños o para usos ocasionales. Con ellas plegadas queda una zona de carga amplia y plana; con las siete ocupadas, el espacio para equipaje disminuye de forma notable. Esta flexibilidad constituye una ventaja frente a muchos híbridos enchufables de tamaño similar que solo admiten cinco ocupantes.

En marcha apuesta por el confort. La suspensión filtra bien las irregularidades y el sistema de tracción total Super All Wheel Control distribuye la fuerza entre ambos ejes para mejorar la estabilidad. Sus dimensiones y masa se notan en carreteras estrechas, de modo que no es un SUV especialmente ágil, pero transmite seguridad y resulta agradable en autopista.

Un híbrido enchufable con experiencia acumulada

El sistema combina un motor de gasolina de 2,4 litros con dos propulsores eléctricos, uno por eje. Entrega 306 CV y utiliza una batería de 22,7 kWh. La autonomía eléctrica homologada ronda los 85 kilómetros en ciclo combinado WLTP y puede superar los 100 kilómetros en uso urbano, cifras que permiten resolver sin emisiones locales muchos desplazamientos cotidianos.

Además de cargar en corriente alterna, admite carga rápida mediante conector CHAdeMO. Es una solución cada vez menos habitual en Europa, pero permite recuperar buena parte de la batería durante una parada. También incorpora función de alimentación externa, útil para conectar determinados aparatos, y conserva la capacidad de utilizar el motor térmico en viajes largos sin depender exclusivamente de la infraestructura de recarga.

Mitsubishi anuncia el Outlander PHEV desde 33.500 euros en septiembre de 2026 con promoción, aunque el importe final depende de las condiciones aplicables. Su combinación de siete plazas, tracción total, autonomía eléctrica y abundante equipamiento lo convierte en una alternativa distinta. No supera automáticamente a un premium alemán en todos los apartados, pero ofrece tecnología y confort suficientes para cuestionar si el sobreprecio de esos rivales compensa en cada caso.