Para muchos, mejor que el Mercedes GLC, con un diseño elegante, mucho confort y una gama electrificada

Coches y Motos 10 SEP 2026 - 02:41h.

Volvo tiene un SUV que compite de tú a tú con el modelo alemán

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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El Mercedes GLC es una de las referencias históricas entre los SUV premium de tamaño medio, pero la competencia en esta categoría es enorme. Entre las alternativas más interesantes aparece un modelo que lleva años construyendo su propia personalidad y que ha hecho del confort y la elegancia sus principales argumentos: el Volvo XC60.

El modelo sueco ofrece una aproximación diferente al lujo. Frente a diseños especialmente agresivos o interiores cargados de elementos visuales, Volvo mantiene una filosofía mucho más limpia y discreta.

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Para determinados compradores, precisamente esa forma de entender un SUV premium puede hacer que el XC60 resulte incluso más atractivo que el Mercedes.

El Volvo XC60 apuesta por una elegancia mucho más discreta

Con aproximadamente 4,69 metros de longitud, el Volvo XC60 se mueve en unas dimensiones muy similares a las habituales dentro de esta categoría.

Su diseño evita excesos. La característica firma luminosa del frontal, las proporciones equilibradas y unas superficies relativamente limpias consiguen que tenga presencia sin necesidad de recurrir a enormes parrillas o elementos especialmente recargados.

Esa filosofía continúa dentro del habitáculo. Volvo lleva años apostando por interiores inspirados claramente en el diseño escandinavo, con líneas sencillas, buenos materiales y una sensación de calidad elevada.

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El espacio también resulta adecuado para cinco ocupantes y el maletero alcanza aproximadamente 505 litros, suficiente para cubrir las necesidades habituales de una familia.

No es necesariamente el SUV más práctico de su tamaño, pero ofrece un equilibrio muy convincente entre habitabilidad, diseño y dimensiones exteriores.

El confort continúa siendo una de las especialidades de Volvo

Si existe un apartado donde tradicionalmente destaca Volvo es en comodidad. Los asientos de la compañía sueca suelen estar entre los más valorados del segmento y el XC60 está claramente orientado a recorrer largas distancias.

La puesta a punto busca aislamiento y suavidad antes que sensaciones deportivas extremas. Eso no significa que sea un vehículo torpe, pero su personalidad está mucho más relacionada con viajar relajadamente que con atacar una carretera de montaña.

La gama ha ido apostando además por la electrificación. Dependiendo del mercado y de la versión, encontramos diferentes grados de electrificación que permiten disponer de etiquetas medioambientales ventajosas.

En las variantes convencionales actuales encontramos potencias alrededor de los 250 CV, más que suficientes para mover con soltura un SUV de estas características.

Una alternativa premium que puede tener mucho sentido

Otro elemento interesante aparece al analizar los precios. Aunque la tarifa oficial del XC60 puede superar ampliamente los 50.000 euros, determinadas promociones permiten encontrar versiones por cifras cercanas a los 44.000 euros bajo condiciones específicas.

Esto puede convertirlo en una alternativa especialmente atractiva frente a determinados SUV premium alemanes.

Mercedes mantiene ventajas evidentes en tecnología, posibilidades de personalización y amplitud de gama. Sin embargo, Volvo responde con una personalidad propia que difícilmente puede confundirse con la de cualquier otro fabricante.

El XC60 ofrece diseño elegante, comodidad, buenos acabados, mucha seguridad y una gama cada vez más orientada hacia la electrificación.

Por eso determinar si es mejor que un Mercedes GLC depende fundamentalmente de las prioridades. Quien busque una imagen más discreta, un habitáculo relajante y un coche especialmente agradable para viajar puede encontrar en el Volvo una propuesta incluso más convincente.

Y quizá ahí esté su mayor virtud: no intenta copiar a los SUV premium alemanes, sino ofrecer una manera diferente de entender el lujo.