Zontes vuelve a enamorar con una deportiva de diseño atrevido que rompe con lo habitual en la marca

Coches y Motos 09 SEP 2026 - 19:48h.

La Zontes GK 125, en el apartado mecánico, dispone de un embrague anti-rebote

Zontes está enamorando a los amantes de las trail con una tricilíndrica para todos los bolsillos

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Zontes es una de las marcas que están en auge, y no es para nada sorprendente, viendo que cuentan con modelos sensacionales dentro de su catálogo. El ejemplo más evidente es una deportiva que cuenta con un diseño atrevido y rompedor, y que, además, se puede manejar sin ningún tipo de problema en caso de que solamente dispongas del carné de coche. Esto hace que la GK 125 sea una compra tan recomendable y una inversión sin riesgo.

Es una naked de estilo neo retro, que en 2025 se actualizó y renovó para recibir la homologación Euro 5+, algo que es imprescindible a día de hoy. La iluminación es de tecnología full LED, y la llave es inteligente, en forma de pulsera. Incorpora un sistema que permite usar esta Smart key incluso cuando se agota la batería, y la instrumentación es totalmente digital, con pantalla LCD, que aporta toda la información que necesitas para tener todo controlado.

En el apartado mecánico, nos gusta destacar que dispone de un embrague anti-rebote, con sistema de frenada ABS de doble canal desarrollado por Bosch, horquilla invertida en las suspensiones o mono amortiguador trasero. Y en el motor, se esconde un propulsor de un solo cilindro, con una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, que entrega una potencia cercana a los 15 CV. Sin duda alguna, es una muy buena opción para iniciarse.

La Zontes GK 125 tiene un precio irrisorio

Algo que también es digno de mención es el irrisorio precio que se necesita para conseguir esta Zontes GK 125. Y es que por apenas 3.587 euros puedes tener en tu casa una moto de estas características, que no deja indiferente a nadie y que es práctica para cualquier tipo de ruta. No lo pienses mucho y hazte con ella.