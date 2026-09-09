BAIC X75 baja 1.500 euros durante septiembre

El SUV familiar de BAIC afronta septiembre con una oferta especial que rebaja su precio

Mantiene intactos su espacio, tecnología y equipamiento de serie

Compartir







BAIC aprovecha septiembre para lanzar una campaña especial para el X75, uno de sus SUV familiares de mayor tamaño. Hasta el próximo día 30, el modelo disfruta de un descuento de 1.500 euros sobre su precio al contado, que queda situado en 33.495 euros. La promoción busca reforzar el atractivo de un vehículo que apuesta por una combinación de espacio, confort y tecnología.

Si se financia la compra, el BAIC X75 está disponible desde 29.995 euros. La diferencia frente al precio promocional al contado convierte a la financiación en otra de las vías para acceder al SUV durante una campaña limitada exclusivamente al mes de septiembre.

PUEDE INTERESARTE Peugeot da una nueva oportunidad a su gran familiar electrificado con una gama más accesible y una versión híbrida enchufable renovada

Un SUV familiar con 177 CV

Con 4,75 metros de longitud, el X75 ofrece un habitáculo amplio configurado para cinco pasajeros. Bajo el capó monta un motor 1.5 TGDI de 177 CV, asociado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. Una combinación que sitúa al modelo como una alternativa orientada a quienes buscan un SUV familiar con una dotación mecánica y tecnológica completa.

PUEDE INTERESARTE Honda amplía la gama de su SUV más familiar con una versión enchufable de acceso que mantiene un gran equipamiento

El equipamiento de serie incorpora tres pantallas, un techo panorámico de 1,3 metros, climatización automática bizona y asientos delanteros con regulación eléctrica, calefacción, ventilación y función de masaje. La propuesta pone el acento en el confort, tanto para los desplazamientos cotidianos como para los viajes largos.

A esta dotación se suma un completo conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción de nivel 2. La tecnología de ayuda al conductor forma parte de la apuesta de BAIC por ofrecer un vehículo con un elevado nivel de equipamiento desde el inicio, sin convertir el confort en un elemento reservado exclusivamente a las versiones superiores.

PUEDE INTERESARTE Renault desafía a los premium alemanes con un familiar de gran tamaño que destaca por tecnología, confort y hasta 7 plazas

Cinco años de garantía

La campaña de septiembre se complementa con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Este respaldo acompaña a una propuesta que pretende situar al X75 en una posición competitiva dentro del segmento de los SUV familiares.

Con la promoción, BAIC refuerza precisamente los atributos que definen al X75: unas dimensiones generosas, un interior pensado para cinco ocupantes, mecánica de gasolina con 177 CV y una importante carga tecnológica.

La operación se enmarca en la estrategia de BAIC, grupo automovilístico chino fundado en 1958 y con sede en Beijing. Su actividad incluye el desarrollo, fabricación y comercialización de vehículos y componentes, además de servicios relacionados con el automóvil, finanzas e inversiones.

BAIC también cuenta con una importante presencia internacional. Según los datos facilitados por la compañía, sus productos acumulan más de 31 millones de unidades vendidas y se comercializan en 110 países. El grupo fabrica vehículos de pasajeros y comerciales y mantiene diferentes empresas conjuntas con fabricantes internacionales.

Grupo Invicta es el encargado de la importación y distribución de BAIC en España. Su estructura de posventa incluye centros de distribución de recambios en Burgos y Róterdam, con una disponibilidad de piezas superior al 98%, según la información proporcionada por el grupo. Esta infraestructura se complementa con formación técnica continua para la red.

Así, el BAIC X75 encara septiembre con una fórmula sencilla: más SUV por menos dinero durante unas semanas. Los 1.500 euros de descuento dejan el precio al contado en 33.495 euros, mientras que la financiación permite acceder al modelo desde 29.995 euros, siempre dentro de las condiciones de la campaña y hasta el 30 de septiembre de 2026 para nuevos compradores.