Coches y Motos 07 SEP 2026 - 22:41h.

El Audi Q3 sigue siendo uno de los grandes rivales del X1

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El BMW X1 es uno de los SUV compactos premium más vendidos, pero el Audi Q3 continúa siendo uno de sus rivales más completos. La nueva generación aumenta su tamaño, moderniza profundamente el interior y ofrece motores diésel, gasolina, microhíbridos e híbridos enchufables.

El resultado es un coche especialmente equilibrado. No pretende ser tan deportivo como el BMW, pero responde con un habitáculo flexible, una elevada calidad percibida y una conducción orientada al confort.

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Una carrocería más grande y madura

El Audi Q3 alcanza los 4,53 metros de longitud y supera ligeramente al X1 en tamaño exterior. Esta diferencia se traduce en una presencia más próxima a la de un SUV de categoría superior.

Su diseño adopta los últimos rasgos de Audi. La gran parrilla, los grupos ópticos divididos y las líneas marcadas de la carrocería transmiten una imagen moderna, mientras que la versión Sportback añade una silueta más deportiva.

El maletero ofrece alrededor de 488 litros en las versiones convencionales. No supera al BMW en todas las mediciones de carga, pero la banqueta posterior ajustable permite repartir mejor el espacio entre los pasajeros y el equipaje. La amplitud general y la facilidad para configurar el interior son dos de sus principales fortalezas.

Un interior mucho más tecnológico

La instrumentación digital y la gran pantalla multimedia forman una superficie orientada hacia el conductor. Audi también ha trasladado el selector de la transmisión a la columna de dirección, liberando espacio en la consola central.

La calidad de construcción mantiene el nivel esperado, aunque determinadas superficies utilizan materiales más sencillos que los presentes en los Audi de mayor tamaño.

Dependiendo del acabado, el Q3 puede incorporar faros matriciales, cámaras de visión periférica, iluminación ambiental, equipo de sonido premium, portón eléctrico y suspensión adaptativa.

El conjunto de asistentes contempla control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática, detección del ángulo muerto y diferentes sistemas de ayuda al aparcamiento.

Una gama mecánica muy amplia

El acceso puede configurarse con un motor 1.5 TFSI microhíbrido de 150 CV, transmisión automática y etiqueta ECO. Homologa un consumo cercano a 6 l/100 km y resulta suficiente para la mayoría de los conductores.

También existe un diésel 2.0 TDI de 150 CV, especialmente apropiado para quienes recorren muchos kilómetros por carretera. Las versiones de gasolina más potentes alcanzan los 204 y 265 CV y pueden incorporar tracción integral quattro.

La oferta se completa con una variante híbrida enchufable, capaz de realizar buena parte de los trayectos cotidianos utilizando electricidad y obtener la etiqueta CERO. Esta variedad permite encontrar una configuración adecuada para casi cualquier tipo de uso.

Un precio elevado, pero competitivo dentro del segmento

El Q3 parte oficialmente de 46.305 euros y la promoción disponible lo sitúa alrededor de 45.602 euros. El descuento es reducido, por lo que añadir equipamiento puede elevar rápidamente la factura.

No puede considerarse barato en términos absolutos. Sin embargo, ofrece una presentación muy cuidada, un interior flexible y más variedad mecánica que numerosos competidores.

El BMW X1 dispone de un maletero excelente y una conducción más dinámica. El Audi responde con algo más de longitud, una tecnología muy completa y un equilibrio general capaz de convencer a quienes prioricen el confort. Para muchos compradores premium, puede ser la opción más redonda.