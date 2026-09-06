Triumph planta cara a Yamaha y a Honda con una naked que destaca por equilibrio, confort y agilidad

Coches y Motos 06 SEP 2026 - 01:13h.

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En Triumph consiguen plantarle cara a marcas mucho más caras con propuestas como esta naked, que destaca por su equilibrio, su agilidad y su confort, y que tiene un precio realmente sorprendente. Porque la Street Triple 765 RS es una de las motos más llamativas que nos hemos encontrado en mucho tiempo, y que se ha ido renovando y actualizando durante los últimos años, para conseguir que sea una de las mejores de todo el segmento.

En 2023 se mejoró considerablemente el motor y la electrónica, mientras que en 2025 se estrenó el color negro, y la ansiada homologación Euro 5+. Y este año, también han sacado un nuevo color, en este caso, el granito. Donde no hay cambios es en su parte ciclo, que ya era perfecta de por sí, con componentes de gran calidad, como la horquilla Showa, los frenos Brembo Stylema o el amortiguador Öhlins, con un chasis de doble viga de aluminio.

Si hablamos de cifras, entrega 130 CV de potencia y un par máximo de 80 Nm gracias a su propulsor de tres cilindros de carácter deportivo, con una cilindrada de 765 centímetros cúbicos, que brilla por su respuesta rápida y contundente. Incluye embrague anti-rebote y quickshifter bidireccional, y a nivel electrónico, cuenta con varios modos de conducción, control de tracción desconectable, ABS o sistema anti-wheelie. Mientras que en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT con conectividad.

La Triumph Speed Triple 765 RS cuesta 13.595 euros

Uno de los puntos fuertes de esta Triumph Speed Triple 765 RS llega a la hora de conocer el asumible coste que tiene, por el que tan solo se necesita un total de 13.595 euros para que pueda ser tuya. Es una oportunidad que merece la pena, y que la sitúa entre las mejores de todo el segmento sin duda alguna.