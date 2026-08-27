Triumph acerca a más motoristas uno de sus modelos más solicitados

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 17:06h.

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En Triumph han hecho que una de sus motos esté disponible para más gente, gracias a un precio contenido, un diseño que es difícil que no guste a todos y unas prestaciones muy equilibradas. Esto es lo que convierte a la Speed Triple 765 RS en una inversión tan inteligente y apetecible, sobre todo, con las constantes mejoras y actualizaciones que ha recibido a lo largo de los últimos años, que la han acabado por convertir en una pieza imprescindible.

Entrega una cifra increíble de potencia, pudiendo alcanzar los 130 CV, con un par máximo de 80 Nm, gracias a su motor de tres cilindros de carácter deportivo, que brilla por su rápida respuesta y por su empuje desde bajo régimen. De serie, se incluye el embrague anti-rebote y el quickshifter, y la electrónica es otro de los puntos fuertes de esta moto, al contar con cinco modos de conducción, control de tracción desconectable, sistema anti-caballito o ABS.

Todo se gestiona con facilidad gracias a la pantalla TFT con botones y joystick, y en la instrumentación también se incluye un cronómetro para usarlo en tandas en circuito y con conectividad. La parte ciclo también está dotada de componentes de primera calidad, entre los que se incluyen amortiguador Öhlins, horquilla Showa o frenos Brembo, haciendo de esta moto una de las mejores que se hayan diseñado nunca dentro de la marca.

El precio de la Triumph Street Triple 765 RS es de 13.595 euros

Como ya hemos comentado anteriormente, uno de los puntos fuertes que tiene esta moto es que apenas se necesitan un total de 13.595 euros para que pueda ser tuya. Por lo tanto, hay pocas inversiones que merezcan tanto la pena de realizar como esta Triumph Street Triple 765 RS.