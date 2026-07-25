Triumph reduce el precio de la Street Triple 765 R, la moto que consideran la más fácil de conducir

Coches y Motos 25 JUL 2026 - 13:34h.

Es una de las inversiones que más merecen la pena de realizar

Triumph tiene la que, para muchos, es la moto más bonita para el A2

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Desde Triumph han querido tener un bonito detalle con todos sus clientes, acercando uno de sus modelos más icónicos, la Street Triple 765 R, a todos sus interesados. Y la han hecho más accesible y apetecible que nunca, siendo una de las inversiones que más merecen la pena de realizar, al ser considerada como una de las más fáciles de conducir. No se queda corta si hablamos de equipamiento y de prestaciones, y nos queda claro que es una inversión sin riesgo.

Es una naked de referencia dentro del sector, que se ha ido renovando y actualizando con el paso de los años, recibiendo la homologación Euro 5+, y adaptándose a las novedades que surgen en el mercado. Destaca principalmente por su propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 765 centímetros cúbicos, que es capaz de entregar una potencia de 120 CV y un par máximo de 80 Nm, con una respuesta elástica y contundente desde bajo y medio régimen.

Con su caja de cambios recortada, se logran unas fulgurantes subidas de vueltas para disfrutar de su sonido, e incorpora de serie el quickshifter y el embrague anti-rebote. También presume de cuatro modos de conducción diferentes, así como control de tracción y ABS sensibles a la inclinación, sin olvidarnos del sistema anti-caballito. Y para acabar de ponerle la guinda al pastel, nos encontramos con una pantalla TFT pequeña, que muestra todo lo necesario.

La Triumph Street Triple 765 R vale un total de 11.095 euros

Como ya hemos mencionado al principio, uno de los puntos fuertes en esta Triumph Street Triple 765 R es el hecho de que tenga un precio más económico que nunca. Porque no hará falta que pagues más que un total de 11.095 euros para que la puedas tener en tu casa.