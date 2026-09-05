Para muchos, mejor que la Ducati Supersport 950, equipamiento completo y un comportamiento deportivo

Coches y Motos 05 SEP 2026 - 21:48h.

Destaca por su comportamiento deportivo y por su avanzado nivel de tecnología

La Ducati más bonita de la historia de la marca es de 2022

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Desde CF Moto nos han vuelto a enamorar con una propuesta sorprendente, que mucha gente se atreve a colocar entre las más llamativas de todo el mercado, superando a otras marcas más costosas como Ducati. Y es que las comparaciones, aunque son odiosas, también resultan inevitables en muchos casos, y el ejemplo lo encontramos con esta 675 SR-R, una deportiva de la marca china a la que se atreven a colocar por encima de la Supersport 950, una de las mejores de la firma de Borgo Panigale.

Destaca, entre otras cosas, por su comportamiento deportivo y por su avanzado nivel de tecnología, que la hace una de las compras más inteligentes que se pueden realizar a día de hoy. Estrena un nuevo motor de tres cilindros de medio-alta cilindrada, con una estética imponente y dotada de componentes de primera calidad. La cilindrada es de 675 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 91 CV a 11.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 70 Nm a 8.250 rpm.

El propulsor es de cuatro válvulas por cilindro, dotado de embrague anti-rebote, y también dispone de control de tracción desconectable y de quickshifter ascendente. Pasando a la parte ciclo, nos podemos encontrar con unas suspensiones regulables compuestas por una horquilla KYB invertida con barras de 41 milímetros, un mono amortiguador trasero, frenos J.Juan o un doble disco delantero de 30 milímetros mordido. Y el peso del conjunto es de apenas 175 kilos.

Aprovecha el descuento que tiene la CF Moto 675 SR-R

Por si no fuera suficiente con esto que hemos comentado, hay que destacar que la CF Moto 675 SR-R tiene un descuento muy interesante, de 500 euros al mes, lo que sitúa su precio definitivo en 7.495 euros, algo que nos parece un chollo.