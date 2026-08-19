CF Moto desafía a las trail de media cilindrada con una alternativa mucho más económica

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 06:50h.

Destaca por su precio, por un frontal de faro horizontal y por el depósito de grandes dimensiones

CF Moto, la marca china que sube como la espuma, empieza a vender en España su moto estrella

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CF Moto pone en apuros al resto de trail de media cilindradas con una alternativa que es económica, accesible y muy interesante en todos los sentidos, gracias a su excelente combinación de tecnología, potencia y equipamiento. Sin descuidar su diseño, que está muy logrado, lo que acaba por convertir a la 800 MT Sport en una de las mejores inversiones que se pueden hacer, para que en ningún momento te arrepientas de esta compra.

Destaca por un frontal de faro horizontal y por el depósito de grandes dimensiones, con una capacidad total de 19 litros, lo que se traduce en una excepcional autonomía. El motor que tiene equipado es de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, y las suspensiones son KYB, con frenos J.Juan. Y el propulsor entrega unas cifras excelentes, con una potencia de 95 CV y un par máximo de 77 Nm, con embrague anti-rebote, quickshifter y control de velocidad de crucero, aunque sin control de tracción.

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La iluminación de esta moto es otro de sus puntos fuertes, al ser full LED, y en la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla TFT de siete pulgadas con fondo oscuro y dígitos en blanco. El peso total del conjunto llega hasta los 231 kilos, y es muy agradable de conducir, siendo una apuesta segura, que ha logrado encantar a todos los compradores.

El precio de la CF Moto 800 MT Sport es difícil de creer

Aunque lo que más ha acabado por conquistar a todos los que ya han visto esta CF Moto 800 MT Sport más de cerca es su razonable coste, con una cifra total de 8.895 euros que es una maravilla. Por esa cantidad, creemos que es muy difícil que puedas encontrar algo similar, así que no lo pienses dos veces.