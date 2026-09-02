Ducati pone contra las cuerdas a sus rivales con una moto que combina deportividad y tecnología

Coches y Motos 02 SEP 2026 - 05:10h.

A nivel estético, llaman la atención las líneas esbeltas y las líneas afiladas de su carrocería

Ducati tiene la moto sin carenado más bonita

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En Ducati han sido capaces de poner contra las cuerdas a sus rivales, gracias a una serie de modelos que son extraordinarios y que no pasan desapercibidos, ya que combinan todo lo necesario. Es el caso de la Hypermotard 698 Mono, la primera moto de la firma italiana en utilizar el nuevo motor mono cilíndrico, y que es muy divertida de conducir, según la experiencia de sus compradores, además de haber recibido la homologación Euro 5+ recientemente.

A nivel estético, llaman la atención las líneas esbeltas y las líneas afiladas de su carrocería, el guardabarros delantero alto y la doble salida de escape por la parte trasera, así como el pequeño faro delantero de LED y las placas laterales a modo de dorsales, que le dan un aroma de competición. Mientras que, en su interior, se esconde un propulsor de 695 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 77,5 CV a 9.750 revoluciones por minuto.

Destaca por su rápida respuesta, su entrega de potencia lineal y aprovechable o su polivalencia, mientras que tampoco se queda atrás en cuanto a electrónica se refiere. Porque está dotada de un paquete muy avanzado, que incluye ABS y control de tracción sensibles a la inclinación, control anti-wheelie, control de freno motor, launch control y distintos modos de conducción. Y pasando a la instrumentación, nos encontramos con una pantalla TFT de 3,8 pulgadas con una interfaz muy deportiva.

Cómo conseguir la Ducati Hypermotard 698 Mono

No supone de ninguna inversión astronómica conseguir esta Ducati Hypermotard 698 Mono, a la que le han colocado un precio realmente accesible para todos los públicos, con un precio total de 13.990 euros. Nos parece una cifra más que justa y razonable, y que se puede pagar sin demasiado esfuerzo.