Más SUV, más atrevido y completamente eléctrico: el modelo que quiere plantar cara al BMW iX1

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 05:01h.

Sin ser premium, este Kia tiene una calidad y una tecnología top

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El BMW iX1 es uno de los SUV eléctricos compactos más interesantes para quienes buscan un coche premium, tecnológico y suficientemente práctico para el día a día. Sin embargo, las marcas generalistas están elevando cada vez más el nivel de sus eléctricos y algunas ya pueden convertirse en alternativas muy serias. El Kia EV5 es uno de los mejores ejemplos.

Kia apuesta por una fórmula bastante diferente a la de BMW. En lugar de buscar una imagen deportiva y sofisticada, el EV5 presume de unas formas mucho más robustas y cuadradas. Es un eléctrico que quiere parecer un auténtico SUV y que, además, aprovecha sus dimensiones para ofrecer mucho espacio interior.

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El Kia EV5 apuesta por una imagen de auténtico SUV

El diseño es probablemente lo primero que llama la atención. Kia está construyendo una identidad muy particular alrededor de su gama eléctrica y el EV5 sigue claramente el camino marcado por otros modelos de la familia EV.

Su carrocería presenta líneas rectas, pasos de rueda muy marcados y un frontal prácticamente vertical. El resultado es una imagen contundente que se aleja de las formas más convencionales del BMW iX1.

También es un coche considerablemente grande. Con alrededor de 4,61 metros de longitud, el EV5 supera claramente al BMW y se acerca a modelos de segmentos superiores. Esto puede hacerlo algo menos manejable en determinados entornos urbanos, pero también proporciona una ventaja evidente cuando hablamos de habitabilidad.

Mucho espacio y un maletero pensado para familias

Precisamente la practicidad es uno de los grandes argumentos del Kia EV5. Su arquitectura eléctrica permite aprovechar muy bien el espacio disponible y ofrecer unas plazas posteriores especialmente interesantes para quienes viajan habitualmente con niños o adultos.

El maletero también juega a su favor, con una capacidad que supera los 500 litros. Esto permite utilizarlo perfectamente como coche principal de una familia, tanto para los desplazamientos cotidianos como para realizar viajes cargados de equipaje.

Kia tampoco ha descuidado el interior. La presentación sigue la línea tecnológica de sus últimos modelos eléctricos, con varias pantallas integradas en una gran superficie digital y numerosos sistemas de conectividad y asistencia a la conducción.

Más de 200 CV y autonomía para viajar

El Kia EV5 tampoco pretende ser simplemente un SUV eléctrico urbano. Su mecánica ofrece prestaciones suficientes para desenvolverse con soltura tanto en ciudad como en carretera.

Las versiones de acceso se sitúan por encima de los 200 CV, por lo que las prestaciones no deberían ser un problema incluso cuando el coche viaja cargado.

La autonomía es otro de sus argumentos importantes. Dependiendo de la versión y la batería escogida, el Kia EV5 puede superar los 500 kilómetros de autonomía homologada, una cifra que permite afrontar desplazamientos largos con bastante más tranquilidad.

Como ocurre con cualquier eléctrico, viajar seguirá exigiendo cierta planificación de las recargas, pero autonomías de este nivel permiten plantearse el EV5 como único coche.

Una alternativa muy diferente al BMW iX1

El BMW iX1 continúa teniendo ventajas importantes. Su imagen premium, la calidad percibida del habitáculo y su comportamiento pueden justificar su elección para determinados compradores.

Sin embargo, el Kia EV5 responde con argumentos muy diferentes. Es más grande, tiene una estética mucho más SUV, ofrece mucho espacio y dispone de una mecánica eléctrica suficientemente potente y eficiente.

También demuestra hasta qué punto Kia ha cambiado durante los últimos años. Ya no necesita competir únicamente mediante el precio, sino que puede hacerlo mediante diseño, tecnología y producto.

Para quienes busquen un eléctrico familiar y no consideren imprescindible tener un logotipo premium en el frontal, el Kia EV5 puede convertirse en un rival muy serio para el BMW iX1. Más SUV, más atrevido y con espacio de sobra, tiene argumentos para hacerse un hueco entre los eléctricos más interesantes de su categoría.