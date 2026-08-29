Mercedes tiene un rival inesperado para el BMW Serie 3 y llega con una imagen completamente renovada

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 23:22h.

El nuevo CLA sorprende por diseño y tecnología

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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El BMW Serie 3 es desde hace décadas una de las grandes referencias entre las berlinas premium. Calidad, comportamiento dinámico y una imagen reconocible son algunos de sus principales argumentos. Sin embargo, Mercedes tiene ahora una alternativa que, aunque tradicionalmente ha jugado en otra categoría, está cada vez más cerca de convertirse en uno de sus rivales más interesantes: el Mercedes CLA.

La nueva generación supone un cambio enorme respecto al modelo anterior. Mercedes mantiene la característica silueta de berlina con aspecto de coupé, pero introduce un diseño completamente renovado, mucha más tecnología y una gama mecánica profundamente electrificada.

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El Mercedes CLA crece y gana presencia

Una de las claves del nuevo CLA está precisamente en sus dimensiones. Con aproximadamente 4,72 metros de longitud, ha dejado de ser aquella berlina compacta claramente diferenciada de modelos superiores para acercarse considerablemente a coches como el BMW Serie 3.

Su diseño también ayuda a transmitir esa sensación. El frontal tiene mucha personalidad gracias a una parrilla de grandes dimensiones y unas nuevas firmas luminosas en las que la estrella de Mercedes adquiere un enorme protagonismo.

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De perfil mantiene una de las características históricas del CLA: una pronunciada caída del techo que busca acercar visualmente el modelo a un coupé. La parte posterior también ha sido completamente rediseñada, dando como resultado una berlina bastante más llamativa que su predecesora.

Un interior dominado por la tecnología

El salto generacional resulta todavía más evidente al entrar en el habitáculo. Mercedes apuesta claramente por la digitalización y convierte las pantallas en protagonistas del salpicadero.

Uno de los elementos más espectaculares disponibles es el MBUX Superscreen, que permite disponer de varias superficies digitales repartidas prácticamente por toda la zona frontal. Incluso el acompañante puede contar con su propia pantalla.

El CLA también estrena una nueva generación tecnológica apoyada en el sistema operativo MB.OS. Con ello Mercedes pretende mejorar la conectividad, el entretenimiento, la navegación y el funcionamiento de los diferentes asistentes.

Todo esto se combina con un diseño interior minimalista y una presentación que busca mantener esa sensación premium que se espera de un Mercedes.

Mecánicas electrificadas para diferentes compradores

Otro de los grandes cambios está bajo la carrocería. El nuevo CLA ha sido desarrollado pensando especialmente en la electrificación, aunque Mercedes no obliga necesariamente a dar el salto al coche eléctrico.

También existen versiones híbridas que combinan un motor de gasolina de 1,5 litros con un sistema eléctrico integrado en la transmisión automática. Gracias a esta tecnología puede conseguir consumos muy ajustados y disponer de la etiqueta ECO.

Para quienes estén preparados para abandonar completamente la gasolina, las versiones eléctricas llevan el planteamiento todavía más lejos, apostando por una elevada eficiencia y autonomías capaces de convertir al CLA en un coche perfectamente válido para viajar.

Una alternativa diferente al BMW Serie 3

El Serie 3 continúa teniendo importantes ventajas, especialmente para aquellos conductores que valoren el comportamiento dinámico y una configuración de berlina más tradicional.

El Mercedes CLA busca convencer de otra manera. Su diseño es más atrevido, el habitáculo apuesta mucho más claramente por la digitalización y su nueva plataforma ha sido concebida teniendo la electrificación como uno de sus pilares fundamentales.

Por tamaño, tecnología y posicionamiento, la distancia entre ambos modelos se ha reducido considerablemente. Y eso convierte al nuevo Mercedes CLA en un rival inesperado para el BMW Serie 3.

No pretende copiar su fórmula. Precisamente ahí está buena parte de su atractivo: Mercedes propone una berlina premium más llamativa, tecnológica y electrificada para quienes quieren algo diferente sin renunciar a la imagen y al refinamiento propios de una marca premium.