Kawasaki presenta una deportiva tan completa que ni Yamaha ni Honda pueden igualar su equilibrio

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 19:32h.

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Desde Kawasaki han presentado una deportiva que es increíblemente completa, con unas prestaciones envidiables entre tecnología y prestaciones, lo que provoca que ni Yamaha ni Honda se puedan colocar a la misma altura. Así es la Ninja ZX 6R, un modelo que no deja a nadie indiferente, y que en este 2026 ha recibido nuevas decoraciones para ser todavía más llamativa a simple vista, por lo que es una adquisición que merece mucho la pena.

En el interior de esta moto, se esconde un propulsor de cuatro cilindros en línea, con una cilindrada de 636 centímetros cúbicos, que mantiene ese carácter que hace tan especial a la firma nipona. Es de refrigeración líquida, con doble árbol de levas, y entrega una potencia máxima de 129 CV a 13.000 revoluciones por minuto, con un par máximo que alcanza los 69 Nm a 10.800 rpm. Cuenta con embrague anti-rebote, quickshifter ascendente, y el consumo se sitúa en 6,1 litros por cada 100 kilómetros.

En cuanto a la electrónica, ni equipa ninguna IMU ni acelerador electrónico, pero sí que tiene varios modos de conducción seleccionables, control de tracción y modos de potencia. También incorpora ABS y KIBS, el sistema de frenado anti-bloqueo, y en la instrumentación tiene una pantalla TFT de 4,3 pulgadas. En la parte ciclo, destaca el bastidor de doble viga de aluminio, la horquilla Showa o el amortiguador completamente regulable con bieletas.

Aprovecha la promoción de la Kawasaki Ninja ZX 6R

Para acabar de rematar la faena, en Kawasaki le han hecho una oferta muy interesante a la Ninja ZX 6R, con un precio de venta de 13.375 euros, que ya es muy accesible, y con seguro totalmente gratuito. No cabe duda de que es una oportunidad fantástica de hacerte con una moto increíble, y sin la necesidad de tener que desembolsar una cantidad fuera de mercado.