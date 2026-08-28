Etiqueta CERO y aspecto de SUV: el modelo que puede quitarle compradores al Mercedes GLA

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 16:19h.

Un poco más pequeño que el Mercedes GLA, pero sin nada que envidiar del alemán y de los premium

Mercedes transforma la VLE en un deportivo

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Un comprador puede entrar buscando la imagen elevada de un Mercedes GLA y salir preguntándose si necesita pagar por el emblema. El Kia EV3 propone otras prioridades. Invierte el dinero en autonomía, espacio y tecnología, no en una insignia premium. Su precio anunciado desde 24.530 euros refuerza la pregunta.

Lo sorprendente aparece al comparar utilidad. Con 4,30 metros de longitud, el EV3 ofrece un maletero de 460 litros. Abatiendo los asientos alcanza 1.251 litros. La batalla de 2,68 metros ayuda a liberar espacio para los ocupantes. No parece barato ni transmite una sensación de producto recortado.

Una versión mecánica, dos acabados

La ciudad es su hábitat natural. La etiqueta CERO permite acceder a zonas restringidas y puede aportar ventajas de estacionamiento. Sus 204 CV y 283 Nm ofrecen respuesta inmediata. Acelera hasta 100 km/h en 7,5 segundos. La velocidad máxima de 170 km/h importa menos que su agilidad urbana.

El dilema consiste en elegir batería. La unidad de 58 kWh promete 436 kilómetros WLTP, suficientes para una semana cotidiana. La de 81 kWh aumenta el alcance hasta 605 kilómetros. Cuesta desde 29.310 euros. Esa opción convierte al EV3 en un coche válido para viajar sin vivir pendiente del cargador.

Mucha tecnología en el equipamiento

Kia tampoco obliga a subir escalones para conseguir tecnología. El Air incorpora dos pantallas de 12,3 pulgadas, navegador conectado y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Suma climatizador bizona, faros LED y llantas de 17 pulgadas. La presentación interior resulta moderna, limpia y equipada.

La diferencia respecto a un modelo económico aparece en las asistencias. El control de crucero adaptativo incluye Stop&Go. La frenada automática reconoce peatones y ciclistas. Equipa cámara posterior, sensores delanteros y traseros y llave inteligente.