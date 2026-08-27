Aprilia desafía a las naked más caras con una moto ligera, potente y preparada para todo
En Aprilia han desafiado a naked que son mucho más caras, creando una más ligera, potente y preparada para todo que las principales rivales del segmento. Esto es lo que acaba por convertir la Tuono V4 Factory en una de las compras más sensatas que se pueden hacer a día de hoy, ya que estamos convencidos de que será muy difícil encontrar otra que ofrezca lo mismo y por un precio similar, por lo que merece mucho la pena estudiar su adquisición.
En 2025 sufrió una importante actualización que le permitió contar con un motor renovado, un sistema de escape modificado, un rediseño del apartado aerodinámico o una pantalla parabrisas frontal de menor dimensión. El paquete electrónico APRC también es otro de los platos fuertes, y lo que acaba por hacer única esta moto es su motor, con estructura en V y de cuatro cilindros, que tiene una cilindrada de 1099 centímetros cúbicos.
La potencia que entrega ahora es de 180 CV a 11.800 revoluciones por minuto, con un par máximo de 121 Nm, y en el sistema de escape se han hecho modificaciones para reubicar el catalizador, de modo que llega menos calor al conductor. La aerodinámica se ha inspirado en la de MotoGP, y el resultado es excelente. En cuanto a la electrónica, cuenta con una IMU de seis ejes y un acelerador electrónico, con tres modos de conducción, control de tracción en ocho niveles, ABS en curva, quickshifter bidireccional y mucho más. Pasando a la instrumentación, nos topamos con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.
La Aprilia Tuono V4 Factory cuesta 22.100 euros
Conseguir la Aprilia Tuono V4 Factory no implica de ningún desembolso descomunal, todo lo contrario. Apenas se necesitan un total de 22.100 euros para que sea tuya, así que aprovecha esta oportunidad.