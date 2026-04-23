La Aprilia de 2023 es la deportiva más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 17:37h.

Se trata de una super sport ligera y muy bien equipada electrónicamente

La nueva Aprilia es, para la mayoría, la más atractiva de 2026

Compartir







La Aprilia RS 660, creada en 2023, es todavía la moto más deportiva y más bonita de la que puede presumir la firma italiana. Es una oda al buen gusto, y por mucho tiempo que pase, nos seguirá pareciendo una obra de arte y una joya de coleccionista. A nivel estético es muy difícil encontrar alguna opción mejor, y todavía no hemos hablado de sus impresionantes prestaciones, que la sitúan a la altura de las mejores. Por todo esto, creemos que es una inversión sin riesgo.

Se trata de una super sport ligera y muy bien equipada electrónicamente, con la que Aprilia se ha hecho un hueco entre las deportivas de media cilindrada. Es versátil, pese a su claro enfoque deportivo, y en la última actualización que sufrió, hace un año, se le añadió un nuevo diseño de alerones aerodinámicos, para mejorar sus prestaciones aún más, además de cumplir con la normativa Euro 5+, y tener un motor más potente y una electrónica mejorada.

La iluminación delantera es full LED, y dispone de tecnología para activar de forma automática las luces largas y los intermitentes traseros en las frenadas de emergencia. El motor es un bicilíndrico en línea de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, de tamaño compacto, que rinde a una potencia de 105 CV, y que consigue una gran potencia a medio régimen y rapidez en la respuesta. La moto está dotada de un acelerador electrónico Ride by Wire, y no le falta el control de tracción, el sistema anti caballito, el control de velocidad, el sistema de cambio rápido sin embrague o el ABS en curva.

La Aprilia RS 660 cuesta 12.310 euros

Seguramente, después de escuchar todo esto, te habías pensado que esta Aprilia RS 660 tendría un precio desorbitado, como le sucede a mucha gente. Pero la realidad es que es un chollo, pues no tienes que pagar más que un total de 12.310 euros.