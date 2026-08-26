Coches y Motos 26 AGO 2026 - 03:28h.

204 CV de potencia y casi 120 km de autonomía eléctrica

Skoda convierte el Fabia en un deportivo

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Encontrar un SUV familiar híbrido enchufable por menos de 40.000 euros no resulta nada habitual. Skoda ocupa ese espacio con el Kodiaq PHEV, disponible desde 39.730 euros. Esta versión acerca su tecnología a las familias y mantiene los argumentos del modelo: amplitud, comodidad, equipamiento y una relación calidad-precio competitiva.

El Kodiaq mide 4,76 metros y ofrece una batalla de 2,79 metros. No disimula su tamaño. Lo aprovecha para proporcionar un habitáculo amplio y una capacidad de carga difícil de igualar. El maletero alcanza 910 litros, una cifra que facilita las vacaciones familiares y los desplazamientos con equipaje.

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Su competencia incluye al Toyota RAV4, al Mitsubishi Outlander y al Kia Sportage. Frente a ellos, el Skoda apuesta por una apariencia sobria y una utilización práctica. La gama mantiene alternativas de gasolina y diésel. Sin embargo, el híbrido enchufable resulta más versátil para combinar ciudad y carretera.

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Esta versión utiliza un motor de gasolina 1.5 TFSI junto a una unidad eléctrica. El conjunto desarrolla 204 CV y 250 Nm. Una transmisión DSG envía la potencia delante. El Kodiaq acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h.

La batería dispone de 19,7 kWh y permite recorrer 119 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP. Esa autonomía cubre muchos trayectos cotidianos sin activar el motor de gasolina. Skoda anuncia un consumo combinado de 1,6 l/100 km, aunque alcanzarlo dependerá de recargar frecuentemente y del uso.

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Equipamiento de categoría premium

La terminación Selection ocupa el primer escalón. Incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 13 pulgadas y navegador. También incorpora climatizador de tres zonas, asientos delanteros calefactados y regulación eléctrica para el conductor. El portón automático y el acceso sin llave mejoran la comodidad cotidiana.

Skoda tampoco reduce las ayudas para contener el precio. El equipamiento incluye mantenimiento de carril, control automático de distancia, faros LED adaptativos y alarma. Los sensores delanteros y traseros trabajan junto a una cámara posterior.