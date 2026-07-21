La alternativa al Skoda Kodiaq que muchos consideran más bonita y avanzada tecnológicamente

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 15:01h.

Peugeot tiene un D-SUV que triunfa en España

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El segmento de los SUV familiares vive uno de sus momentos más competitivos. Los fabricantes no solo luchan por ofrecer más espacio o mejores motores, sino también por diferenciarse a través del diseño y la tecnología. En ese contexto, el Peugeot 5008 se ha convertido en una de las propuestas más interesantes del mercado. Su imagen moderna, un interior muy innovador y una amplia oferta mecánica hacen que muchos lo consideren una de las alternativas más atractivas frente al Skoda Kodiaq.

Además, las campañas comerciales actuales permiten acceder al SUV francés en condiciones especialmente competitivas, reforzando todavía más su posición entre quienes buscan un vehículo amplio para la familia sin renunciar a un diseño llamativo y a un elevado nivel tecnológico.

Un SUV que apuesta por el diseño sin renunciar a la practicidad

Uno de los aspectos que más llama la atención del Peugeot 5008 es su diseño exterior. La marca francesa ha conseguido crear un SUV con una fuerte personalidad, gracias a un frontal dominado por la nueva firma luminosa de Peugeot, una parrilla de gran tamaño y unas líneas muy marcadas que le aportan una imagen elegante y deportiva al mismo tiempo.

En el interior también se aprecia un importante salto respecto a generaciones anteriores. El gran protagonista es el nuevo Panoramic i-Cockpit, una enorme pantalla curva que reúne la instrumentación y el sistema multimedia en una única superficie. Esta solución ofrece un aspecto muy futurista y sitúa al 5008 entre los SUV generalistas con un habitáculo más tecnológico.

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La sensación de calidad también ha mejorado notablemente. Los materiales utilizados transmiten una imagen cuidada, los ajustes son sólidos y el diseño del salpicadero consigue crear un ambiente mucho más sofisticado de lo habitual en este segmento.

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A todo ello se suma un habitáculo muy espacioso. El Peugeot 5008 ofrece hasta siete plazas, una segunda fila cómoda para los pasajeros y un maletero de gran capacidad que facilita tanto el uso diario como los viajes en familia. Esa combinación de diseño y funcionalidad es una de las claves de su éxito.

Tecnología, eficiencia y confort para viajar en familia

La gama mecánica del Peugeot 5008 está pensada para adaptarse a todo tipo de conductores. Actualmente es posible elegir entre versiones híbridas con etiqueta ECO, variantes híbridas enchufables capaces de recorrer buena parte de los desplazamientos diarios en modo eléctrico y opciones completamente eléctricas para quienes buscan una movilidad sin emisiones.

En marcha, el SUV francés destaca por ofrecer un excelente nivel de confort. La suspensión está orientada a absorber con eficacia las irregularidades del asfalto, mientras que la dirección proporciona una conducción agradable y precisa. A pesar de su tamaño, resulta sencillo de maniobrar tanto en ciudad como en carretera.

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Dependiendo del nivel de acabado, incorpora asistentes avanzados a la conducción, cámara de visión de 360 grados, faros matriciales LED, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador de varias zonas, portón trasero eléctrico y numerosos sistemas destinados a mejorar la seguridad y la comodidad durante los desplazamientos.

Frente a otros SUV familiares, el Peugeot 5008 apuesta por una propuesta mucho más emocional. No solo ofrece espacio y versatilidad, sino también un diseño diferencial y un interior que destaca claramente por su innovación. Esa combinación de estética, tecnología y confort explica por qué muchos compradores lo sitúan entre las mejores alternativas al Skoda Kodiaq para quienes buscan un SUV familiar moderno, bien equipado y preparado para afrontar cualquier tipo de viaje con total comodidad.