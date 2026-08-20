Coches y Motos 20 AGO 2026 - 18:20h.

El Scala es una de las compras más racionales en España

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Los SUV se han convertido en la opción preferida de buena parte de los conductores, hasta el punto de que prácticamente todas las marcas han centrado sus esfuerzos en este tipo de carrocerías. Sin embargo, eso no significa que sean siempre la compra más interesante. Los compactos tradicionales siguen ofreciendo ventajas importantes en consumo, comportamiento y precio, y el Skoda Scala es uno de los mejores ejemplos.

El modelo checo lleva tiempo ocupando una posición discreta dentro del mercado español, pero precisamente esa falta de protagonismo puede hacer que pase desapercibido para quienes buscan un coche nuevo. Con una promoción muy atractiva y un interior especialmente aprovechado, el Scala demuestra que no es necesario apostar por un SUV para tener un automóvil práctico y familiar.

El Skoda Scala tiene un precio muy competitivo

Uno de los grandes argumentos del Skoda Scala es su relación entre precio, tamaño y equipamiento. Gracias a las promociones disponibles, la versión de acceso puede situarse en torno a los 18.500 euros, una cantidad que lo coloca en territorio de modelos de segmentos inferiores y que permite ahorrar varios miles de euros respecto a su tarifa habitual.

Esta versión recurre al conocido motor 1.0 TSI de gasolina con 95 CV, asociado a una caja de cambios manual. No es una mecánica especialmente potente, pero resulta suficiente para quienes buscan un vehículo principalmente para desplazamientos cotidianos y viajes ocasionales.

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Además, sus consumos son razonables para un compacto de estas características, situándose alrededor de los 5 litros cada 100 kilómetros en ciclo homologado. La principal desventaja frente a algunas alternativas electrificadas es que no dispone de etiqueta ECO, conformándose con el distintivo C de la DGT.

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La gama cuenta también con opciones más potentes para aquellos conductores que realizan muchos kilómetros por carretera o quieren mejores prestaciones, incluyendo mecánicas que permiten al Scala desenvolverse con mayor soltura.

Un maletero que pone en apuros a muchos SUV

El otro gran punto fuerte del Skoda Scala aparece cuando analizamos su practicidad. Con una longitud aproximada de 4,36 metros, se mueve en unas dimensiones muy razonables para utilizarlo tanto en ciudad como en carretera, pero aprovecha especialmente bien cada centímetro de su carrocería.

Buena prueba de ello es su maletero de 467 litros, una cifra excelente dentro de su categoría. De hecho, supera la capacidad de carga de numerosos SUV pequeños que cuestan considerablemente más. Las plazas traseras también ofrecen un espacio notable, reforzando su carácter familiar.

Una compra racional para escapar de la moda SUV

El Scala no busca llamar la atención con una estética extravagante. Skoda apuesta por un diseño sobrio, un interior funcional y soluciones pensadas para facilitar el día a día. Es precisamente esta sencillez uno de sus principales atractivos.

Además, al mantener una carrocería compacta tradicional, ofrece un comportamiento dinámico más cercano al de un turismo, con un centro de gravedad más bajo y una buena estabilidad en carretera.

Por alrededor de 18.500 euros, el Skoda Scala se convierte así en una alternativa especialmente interesante para quienes priorizan espacio, practicidad y precio. Una demostración de que, pese al dominio absoluto de los SUV, todavía hay mucha vida fuera de ellos.