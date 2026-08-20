eldesmarque.com 20 AGO 2026 - 15:32h.

Además, entrega 210 CV y ofrece espacio para toda la familia

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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Peugeot ha transformado uno de sus modelos fundamentales. El 3008 renovado abandona parte de su aspecto tradicional y adopta una silueta coupé más elegante. Con esta generación, la marca busca subir el listón en calidad, tecnología y eficiencia. Volkswagen y Toyota encuentran así un competidor más ambicioso y claramente diferenciado en su transición hacia la electrificación con modelos como el ID.7 o el bZ4X.

La gama ofrece tres versiones mecánicas, aunque en esta ocasión nos quedamos con la eléctrica. Es la que representa el camino de la marca hacia el futuro. Mide 4,54 metros de largo y ofrece 2,74 metros entre ejes. El maletero cubica 520 litros, suficiente para equipaje familiar, compras o un carrito infantil.

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Para muchos, este es el SUV más bonito del momento en Peugeot

Esta variante cuesta 42.650 euros al contado o 40.650 euros financiando. No es una cantidad pequeña, pero la promoción la acerca a otros SUV eléctricos generalistas. Además, combina una presencia llamativa con autonomía para funcionar como vehículo principal. Ese equilibrio la coloca directamente en el punto de mira del mercado.

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Por ese precio incorpora un motor eléctrico de 210 CV y 345 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza 170 km/h. La batería de 78 kWh permite superar 526 kilómetros según el ciclo WLTP. Hay margen suficiente para afrontar viajes sin vivir pendiente del cargador.

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Equipamiento muy tecnológico a la altura

Peugeot propone los acabados Allure, Allure Exclusive, GT y GT Exclusive. El primero ya incluye llantas de 18 pulgadas, climatizador bizona y acceso manos libres. Añade Peugeot i-Connect, cámara trasera de 180 grados, retrovisores eléctricos plegables y volante compacto de cuero. El suelo del maletero ofrece dos posiciones.

La seguridad tampoco queda reservada para versiones superiores. Equipa frenada automática mediante cámara y radar, mantenimiento de carril y reconocimiento extendido de señales. Suma control de crucero, sensor de lluvia y encendido automático. Los faros ECO LED incorporan funciones de bienvenida y despedida, mientras el retrovisor interior es electrocromático.