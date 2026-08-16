Coches y Motos 16 AGO 2026 - 19:19h.

Una versión ideal para familias que disfrutan de viajes largos

Peugeot tiene un todo en uno con un diseño espectacular

Compartir







El Volkswagen Tiguan sigue siendo una referencia entre los SUV familiares europeos. Su equilibrio, su espacio y una gama mecánica variada explican su popularidad. También obliga a sus rivales a mejorar. Peugeot ha aceptado ese desafío con un 3008 más atrevido, eficiente y tecnológico, pero igualmente preparado para viajar en familia.

El Peugeot 3008 estrenó generación el año pasado. Lo hizo con una oferta electrificada formada por una versión híbrida ligera MHEV, otra híbrida enchufable PHEV y una alternativa completamente eléctrica. Ahora el PHEV ya no parece una apuesta minoritaria. Se ha asentado en el mercado europeo y gana protagonismo dentro de la gama.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

El SUV coupé para hacer viajes largos en familia

La nueva carrocería adopta una silueta coupé más elegante. Mide 4,54 metros de largo y dispone de una batalla de 2,74 metros. El habitáculo aprovecha bien esas proporciones. El maletero alcanza 520 litros y ofrece un suelo regulable en dos alturas, una solución práctica para ordenar el equipaje.

Los acabados disponibles son Allure, Allure Exclusive, GT y GT Exclusive. El primero incorpora llantas de 18 pulgadas, faros EcoLED y luces diurnas integradas. También equipa retrovisores eléctricos, calefactables y plegables, acceso sin llave, climatizador bizona, limpiaparabrisas automático y el sistema multimedia Peugeot i-Connect.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot parece un SUV premium alemán y muchos creen que es el coche más bonito que ha lanzado Peugeot

225 CV de potencia y casi 90 km de autonomía eléctrica

La seguridad tampoco exige subir de acabado. Incluye frenada automática de emergencia mediante cámara y radar, mantenimiento de carril y reconocimiento ampliado de señales. Añade control de crucero, sensores traseros y cámara VisioPark 1 con visión de 180 grados. Estas ayudas simplifican tanto los viajes como las maniobras urbanas.

La versión PHEV entrega 225 CV y 300 Nm. Puede circular durante 87 kilómetros utilizando electricidad, siempre según el ciclo homologado. Esta autonomía permite completar muchos trayectos cotidianos sin gasolina. Además, recibe la etiqueta CERO de la DGT, con ventajas para acceder y estacionar en determinadas zonas urbanas.

También ofrece unas prestaciones convincentes. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza 220 km/h. Su consumo homologado es de 2,4 l/100 km, aunque dependerá de la frecuencia de carga. Parte de 37.130 euros sin ayudas.