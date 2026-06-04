Coches y Motos 04 JUN 2026 - 16:12h.

Con este SUV empezó todo

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

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El Nissan Qashqai es uno de esos coches que no necesitan presentación. Muchos lo consideran el SUV que cambió el mercado europeo. El que puso de moda un formato que hoy domina las ventas. Ahora vive su tercera generación. Y vuelve a estar entre los modelos más buscados por las familias.

Frente a rivales como el Volkswagen Tiguan, el Renault Austral o el Kia Sportage, el modelo japonés presume de una personalidad muy marcada. Su diseño sigue siendo uno de sus puntos fuertes. La gran parrilla frontal, los faros afilados y las líneas musculosas de la carrocería le dan una imagen moderna y fácilmente reconocible. Tiene carácter propio. Algo que muchos compradores valoran.

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El Nissan Qashqai popularizó el concepto

El Qashqai es un coche práctico. Es un coche cómodo para viajar. Espacioso para el día a día. Y suficientemente compacto para moverse con soltura por ciudad. Mide 4.425 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.665 mm. El maletero alcanza los 504 litros y puede llegar hasta 1.593 litros si se abaten los asientos traseros.

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El equipamiento no decepciona. Desde el acabado Acenta incluye pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, climatizador automático dual, acceso y arranque sin llave, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Una dotación que muchos rivales reservan para versiones superiores.

La seguridad tampoco se queda atrás. Dispone de frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas. También incorpora detector de ángulo muerto, control de crucero inteligente, reconocimiento de señales de tráfico, sistema de mantenimiento de carril, alerta de atención al conductor y siete airbags. Todo ello contribuye a convertirlo en uno de los SUV más completos de su categoría.

Dos versiones mecánicas con la etiqueta ECO de la DGT

La gama mecánica arranca con un motor 1.3 DiG-T de gasolina asistido por tecnología MHEV. Entrega 158 CV y 270 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Alcanza los 199 km/h. Y homologa un consumo medio de 6,3 l/100 km. Esta versión tiene un precio desde 33.000 euros al contado o 31.750 euros financiados, aunque Nissan anuncia promociones desde 26.850 euros.

Para muchos, sin embargo, la estrella de la gama es la versión e-Power. Desarrolla 190 CV y utiliza un sistema muy particular. El motor de gasolina actúa únicamente como generador. Son las ruedas las que siempre son impulsadas por un motor eléctrico. El resultado es una conducción suave, silenciosa y muy agradable. Además, consume apenas 5,1 litros cada 100 kilómetros. Los dos incluyen la etiqueta ECO de la DGT, con todas las ventajas que ello supone.