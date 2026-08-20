Coches y Motos 20 AGO 2026 - 05:03h.

No tiene nada que envidiar al Clase A, al Audi A3 o al BMW Serie 1

Mercedes transforma la VLE en un deportivo

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Hay compactos que intentan parecer premium mediante pantallas enormes y adornos llamativos. El Mazda 3 sigue otro camino. Convence por la postura al volante, el cuidado de los mandos y una carrocería que continúa viéndose especial. Cuesta menos que un Mercedes Clase A, pero no transmite sensación de producto barato.

También tiene tamaño suficiente para asumir tareas familiares. Mide 4,46 metros de largo y ofrece 2,73 metros entre ejes. El maletero dispone de 351 litros y alcanza 1.026 litros con los respaldos abatidos. No lidera la categoría, aunque permite transportar compras, maletas y objetos voluminosos sin demasiadas complicaciones.

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Elegancia, eficiencia y calidad premium

Todos los Mazda 3 vienen muy completos desde el acabado Prime-Line, el primero de la gama. Incluye llantas de 16 pulgadas, aire acondicionado y retrovisores calefactables con plegado eléctrico. Añade sensores traseros, faros LED con nivelación automática y tapicería de tela negra. Todo presenta un aspecto sobrio y cuidado.

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Mazda Connect utiliza una pantalla de 10,25 pulgadas. Android Auto y Apple CarPlay funcionan sin cables. También aparecen Alexa, radio digital, USB-C y seis altavoces. El control de crucero adaptativo por radar trabaja desde 0 km/h, algo especialmente práctico en atascos y desplazamientos donde el tráfico avanza constantemente a tirones.

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Su precio, en cambio, es de generalista

Mazda anuncia la versión de acceso desde 26.265 euros al contado o 25.565 financiados. Es mucho menos de lo que cuesta un Mercedes Clase A y compite también con Audi A3, BMW Serie 1 y Toyota Corolla. No será perfecto, pero reúne diseño, calidad, equipamiento y conducción por una factura difícil de igualar.

POr el precio mencionado te llevas una versión que monta un 2.5 E-Skyactiv-G de 140 CV y 238 Nm. Se asocia con cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanza 206 km/h. Mientras que el consumo medio homologado es de 5,9 l/100 km, con unas emisiones de 133 g/km según el ciclo WLTP.