Coches y Motos 19 AGO 2026 - 15:16h.

Además, es el coche que menos consume del mercado

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

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El Toyota Yaris lleva más de 25 años en el mercado. Durante ese tiempo se ha ganado fama de automóvil fiable, duradero y fácil de mantener. No pretende parecer barato. Su funcionamiento híbrido silencioso y una dotación completa transmiten otra sensación. La oferta, además, lo coloca en una franja bastante razonable.

Su carrocería mide 3,94 metros de largo, por lo que se mueve como pez en el agua entre calles estrechas. La batalla de 2,56 metros ayuda a aprovechar el habitáculo. Hay espacio suficiente para cuatro adultos. El maletero ofrece 286 litros. No es enorme, pero resuelve compras y equipajes pequeños. Sus rivales: Renault Clio, MG3 Hybrid+ o Mazda2 Hybrid.

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Toyota pide 21.500 euros al contado o 20.300 euros financiados. Por este precio, la versión anunciada incorpora el acabado Active Plus. Incluye llantas de aleación, climatizador manual y encendido automático de luces largas SmartBeam. También equipa sistema multimedia con Bluetooth, USB, Apple CarPlay y Android Auto. El sonido corre a cargo de seis altavoces y todavía admite formatos CD y MP3.

La seguridad tampoco queda en un segundo plano. Cuenta con siete airbags, control de estabilidad y alerta de cambio involuntario de carril. Son elementos importantes para un automóvil que pasará muchas horas en ciudad. Toyota combina así sencillez y ayudas útiles, sin llenar el salpicadero de funciones difíciles de manejar.

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Bajo el capó utiliza un motor de gasolina de 1,5 litros acompañado por una unidad eléctrica. Juntos entregan 116 CV y 120 Nm. La transmisión es automática y envía la potencia al eje delantero. Su respuesta busca suavidad. En recorridos urbanos puede avanzar durante algunos momentos únicamente con electricidad.

El consumo homologado queda en 3,8 l/100 km, Junto al Mazda2 Hybrid, que monta el mismo bloque mecánico, es el coche con motor de gasolina que menos consume del mercado. No necesita enchufarse, porque la batería recupera energía durante la marcha y las frenadas. Su sistema híbrido acumula años de evolución, algo que refuerza esa imagen de fiabilidad. También reduce el ruido en atascos y desplazamientos cortos.