Coches y Motos 16 AGO 2026 - 20:54h.

El Grande Panda es una de las principales apuestas de la marca italiana

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

Compartir







Encontrar un coche nuevo económico es cada vez más complicado. Los precios han aumentado considerablemente durante los últimos años y muchos de los utilitarios tradicionales se han alejado de los presupuestos más ajustados. Fiat quiere aprovechar esta situación con el Grande Panda, un modelo que recupera la filosofía sencilla y práctica que siempre ha caracterizado a este nombre, pero adaptándola a las necesidades actuales.

El nuevo Grande Panda se sitúa como una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un coche polivalente sin realizar un gran desembolso. Su diseño original, el buen aprovechamiento del espacio y una gama con opciones electrificadas lo convierten en un rival a tener en cuenta frente a modelos tan consolidados como el Toyota Yaris. Y con las promociones disponibles, su precio empieza a acercarse al territorio de las marcas low cost.

PUEDE INTERESARTE El Fiat más espectacular está en peligro

Más espacioso de lo que parecen sus dimensiones

El Fiat Grande Panda ronda los cuatro metros de longitud, por lo que mantiene unas dimensiones ideales para desenvolverse en ciudad. Sin embargo, Fiat ha aprovechado muy bien el espacio disponible para conseguir un habitáculo capaz de responder también a las necesidades de una pequeña familia.

Dispone de cinco plazas y ofrece una habitabilidad destacable teniendo en cuenta su tamaño exterior. Las plazas posteriores permiten transportar adultos con relativa comodidad, mientras que las diferentes soluciones portaobjetos repartidas por el interior refuerzan su carácter práctico.

PUEDE INTERESARTE Fiat revienta el precio del 600

El maletero es otro de sus argumentos para quienes buscan utilizarlo como coche para todo. Cuenta con espacio suficiente para afrontar las compras habituales, transportar equipaje o realizar escapadas de fin de semana sin que sus contenidas dimensiones exteriores supongan una limitación importante.

También destaca su diseño. Fiat ha recuperado numerosos guiños al Panda clásico y los ha combinado con una estética más robusta. Las formas cuadradas, los pasos de rueda marcados y diferentes detalles de inspiración retro consiguen que el Grande Panda tenga personalidad propia en un segmento donde muchos modelos apuestan por soluciones similares.

Un precio competitivo y etiqueta ECO para luchar contra el Toyota Yaris

La gama mecánica es otra de las claves del Grande Panda. Entre sus opciones destaca la versión híbrida, que combina un motor de gasolina con tecnología electrificada para reducir el consumo y mejorar la eficiencia durante los desplazamientos cotidianos.

Esta configuración permite disponer de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja especialmente importante para quienes viven o trabajan en ciudades con zonas de bajas emisiones. Además, no requiere enchufar el vehículo, por lo que mantiene la facilidad de uso de un coche convencional.

El equipamiento tampoco queda relegado a un segundo plano. Dependiendo del acabado elegido, el Grande Panda puede incorporar instrumentación digital, pantalla multimedia, conectividad para smartphones, climatización y diferentes asistentes de conducción y seguridad.

Precisamente la relación entre equipamiento y precio es uno de sus grandes argumentos. Fiat quiere ofrecer un coche económico sin transmitir la sensación de estar ante un producto excesivamente básico, una estrategia que permite al Grande Panda competir tanto con utilitarios tradicionales como con propuestas low cost.

Frente al Toyota Yaris, uno de los referentes entre los pequeños híbridos, el Fiat juega sus cartas con un habitáculo muy aprovechable, una estética diferenciada y un precio especialmente competitivo. El japonés mantiene importantes argumentos en eficiencia y tecnología híbrida, pero el Grande Panda demuestra que existen alternativas interesantes.

Práctico, espacioso, con etiqueta ECO y un equipamiento completo, el Fiat Grande Panda recupera la esencia de los coches sencillos y asequibles. Una fórmula que, con las promociones actuales, puede convertirlo en uno de los utilitarios más atractivos para quienes quieren controlar el presupuesto sin renunciar a versatilidad.