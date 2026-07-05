Coches y Motos 05 JUL 2026 - 14:25h.

El Grande Panda se transforma en una opción realmente interesante para el día a día

El Fiat más espectacular está en peligro

Compartir







Fiat ha decidido reinventar uno de los nombres más conocidos de su historia para adaptarlo a las exigencias del mercado actual. El nuevo Grande Panda deja atrás el planteamiento del utilitario tradicional para convertirse en un crossover de aspecto robusto, mayor tamaño y un equipamiento mucho más completo. Todo ello sin perder de vista uno de los aspectos que siempre han caracterizado al modelo: un precio muy competitivo.

Con una tarifa promocional que puede situarse por debajo de los 15.000 euros, el nuevo Grande Panda quiere convertirse en una de las referencias entre los SUV urbanos más asequibles. Su propuesta apunta directamente a modelos de Dacia, pero también a otros rivales generalistas que han elevado considerablemente sus precios durante los últimos años.

PUEDE INTERESARTE Fiat revienta el precio del 600

Un diseño completamente renovado por dentro y por fuera

La transformación del Grande Panda es total. Exteriormente adopta una imagen mucho más moderna, con una carrocería inspirada en el mundo de los SUV y numerosos guiños al Panda original. Las líneas rectas, las protecciones de plástico negro y los marcados pasos de rueda le otorgan una apariencia sólida y aventurera, mientras que los detalles luminosos y la parrilla le aportan una personalidad propia.

A pesar de su nueva estética, sigue siendo un coche pensado para desenvolverse con facilidad en ciudad. Sus dimensiones permiten maniobrar cómodamente entre el tráfico urbano y encontrar aparcamiento sin demasiadas complicaciones, aunque también ofrece una mayor presencia que el Panda convencional.

La revolución continúa en el interior. Fiat ha apostado por un habitáculo completamente nuevo, con un diseño mucho más limpio, materiales de mejor apariencia y una clara apuesta por la tecnología. El cuadro de instrumentos digital y la pantalla central del sistema multimedia concentran buena parte de las funciones del vehículo, ofreciendo una experiencia mucho más moderna que la de su antecesor.

Además, el incremento de tamaño se traduce en una mejor habitabilidad. Los pasajeros disponen de más espacio para las piernas y la cabeza, mientras que el maletero gana capacidad para adaptarse mejor al uso familiar o a los desplazamientos cotidianos.

Un precio muy ajustado y una gama pensada para todo tipo de conductores

Uno de los grandes atractivos del Grande Panda es que mantiene una filosofía de coche accesible. Fiat ha conseguido situarlo entre las opciones más económicas de su categoría, algo especialmente importante en un momento en el que el precio se ha convertido en uno de los principales factores de compra.

La gama está diseñada para adaptarse a diferentes necesidades. Los clientes pueden optar por motores de gasolina sencillos para quienes priorizan el menor coste posible, versiones híbridas ligeras con etiqueta ECO para reducir el consumo y las emisiones, e incluso una variante completamente eléctrica para quienes buscan una movilidad libre de emisiones sin tener que dar el salto a modelos mucho más caros.

A esta oferta mecánica se suma un equipamiento de serie que incluye elementos cada vez más valorados por los compradores, como asistentes de conducción, sistemas de conectividad con teléfonos móviles, climatización eficiente y numerosos espacios portaobjetos repartidos por el habitáculo.

Con el Grande Panda, Fiat demuestra que todavía es posible lanzar un coche atractivo, práctico y bien equipado sin disparar el precio. Su renovación lo convierte en un rival muy serio para Dacia y para cualquier fabricante que quiera competir en el segmento de los SUV urbanos asequibles. Gracias a su combinación de diseño, tecnología, espacio y coste de adquisición, tiene argumentos suficientes para convertirse en uno de los modelos más interesantes de los próximos meses.