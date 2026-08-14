Coches y Motos 14 AGO 2026 - 11:24h.

El Grande Panda es una apuesta ganadora de la marca italiana

Fiat revienta el precio del 600

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El Dacia Sandero se ha convertido en uno de los coches favoritos de los conductores españoles gracias a una fórmula difícil de discutir: precio contenido, espacio suficiente para una familia y una gama mecánica sencilla. Sin embargo, Fiat tiene un modelo dispuesto a competir directamente por ese mismo comprador. Se trata del Fiat Grande Panda, una de las incorporaciones más importantes de la marca italiana.

El Grande Panda recupera uno de los nombres más conocidos de Fiat, aunque lo hace con una propuesta bastante diferente. Ahora estamos ante un coche de 3,99 metros de longitud, claramente más grande que el Panda tradicional y con unas dimensiones que permiten aprovechar mucho mejor el espacio interior.

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Su diseño es también uno de sus principales argumentos. Fiat ha apostado por una estética de inspiración retro con formas cuadradas, pasos de rueda marcados y numerosos detalles que recuerdan al Panda original. El resultado es un coche sencillo, pero con mucha más personalidad que buena parte de sus alternativas.

El Fiat Grande Panda destaca por espacio y precio

Una de las grandes ventajas del Grande Panda está en el aprovechamiento del habitáculo. Sus casi cuatro metros de longitud permiten ofrecer espacio suficiente para cinco ocupantes y unas plazas traseras razonablemente amplias para tratarse de un modelo pensado principalmente para ciudad.

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Especialmente destacable resulta su maletero. Dependiendo de la versión elegida, puede ofrecer más de 400 litros de capacidad, una cifra excelente para un vehículo de estas dimensiones y que permite utilizarlo perfectamente como coche familiar.

Fiat ofrece además diferentes alternativas mecánicas. La versión de acceso utiliza un motor 1.2 turbo de gasolina de 100 CV combinado con una caja de cambios manual. Una configuración sencilla pensada para quienes quieran acceder al Grande Panda gastando lo mínimo posible.

Por encima se encuentra la variante híbrida, que combina el motor de gasolina con un pequeño sistema eléctrico para ofrecer 110 CV. Esta versión cuenta con cambio automático y, sobre todo, con la etiqueta ECO de la DGT, un argumento cada vez más importante para quienes viven en grandes ciudades.

El consumo homologado se mueve alrededor de los 5 litros cada 100 kilómetros, por lo que tampoco debería resultar especialmente caro de mantener.

Un equipamiento que sorprende por lo que cuesta

Otro punto interesante es que Fiat no ha convertido el Grande Panda en un modelo excesivamente básico para contener el precio. La gama puede incorporar instrumentación digital, pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, climatizador, sensores de aparcamiento, cámara trasera, cargador inalámbrico para teléfonos y diferentes asistentes a la conducción.

Evidentemente, buena parte de estos elementos dependen del acabado seleccionado, pero permiten configurar un Grande Panda bastante completo sin acercarse a los precios habituales de modelos de categorías superiores.

Su tarifa es precisamente una de sus mejores armas. Gracias a las promociones comerciales, el Fiat Grande Panda puede situarse por debajo de los 15.000 euros en determinadas condiciones, aunque las versiones híbridas y mejor equipadas elevan considerablemente esa cantidad.

Fiat tiene así una alternativa especialmente interesante al Dacia Sandero. El Grande Panda es pequeño por fuera, espacioso por dentro, ofrece un buen maletero y cuenta con una gama mecánica adaptada a diferentes necesidades.

No será fácil quitarle el trono al Dacia, pero por diseño, equipamiento, practicidad y precio, el Fiat Grande Panda tiene argumentos suficientes para convertirse en uno de sus rivales más incómodos.