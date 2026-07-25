Coches y Motos 25 JUL 2026 - 05:18h.

El CX-30 destaca por diseño, tecnología y calidad

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

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El Mazda CX-30 se ha consolidado como uno de los crossover compactos más equilibrados del mercado gracias a una combinación de diseño, calidad de acabados y una experiencia de conducción que pocos rivales pueden igualar. Ahora, además, se convierte en una compra todavía más interesante gracias a una rebaja de hasta 5.700 euros, una promoción que lo sitúa como una de las opciones más atractivas para quienes buscan un SUV con un claro enfoque dinámico sin tener que dar el salto a marcas premium.

A diferencia de otros modelos del segmento, el CX-30 apuesta por una filosofía centrada en el conductor. Mazda ha trabajado especialmente el comportamiento del vehículo para ofrecer una conducción precisa y agradable, sin renunciar al confort que se espera de un coche pensado para el uso diario. El resultado es un modelo que transmite sensaciones propias de vehículos de categorías superiores y que destaca tanto en ciudad como en carretera.

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Un SUV con etiqueta ECO y motores eficientes

La gama del Mazda CX-30 está compuesta por motores de gasolina electrificados mediante un sistema mild hybrid de 24 voltios, lo que le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT y beneficiarse de las ventajas de circulación asociadas a esta clasificación.

La versión de acceso incorpora el motor e-Skyactiv G de 140 CV, un propulsor de dos litros atmosférico que destaca por su suavidad de funcionamiento, su entrega progresiva de potencia y un consumo homologado que parte de 5,7 l/100 km. Es una mecánica especialmente indicada para quienes buscan fiabilidad, bajos costes de mantenimiento y un comportamiento equilibrado.

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Para quienes desean mayores prestaciones, Mazda ofrece el innovador motor e-Skyactiv X de 186 CV. Esta mecánica utiliza un sistema de encendido por compresión controlado por chispa, una tecnología desarrollada por la marca japonesa que mejora la eficiencia sin perder las ventajas de un motor de gasolina convencional. Puede asociarse tanto a un cambio manual de seis velocidades como a una transmisión automática, además de disponer de versiones con tracción total.

Precisamente el comportamiento dinámico es uno de los aspectos más elogiados del CX-30. La dirección ofrece un tacto muy preciso, la suspensión consigue un excelente compromiso entre comodidad y estabilidad y el conjunto transmite una sensación de calidad que recuerda a modelos considerablemente más caros.

Calidad interior y un equipamiento muy completo

El habitáculo del Mazda CX-30 es otro de sus grandes argumentos. La marca japonesa ha cuidado especialmente la calidad de los materiales, los ajustes y la ergonomía, ofreciendo un interior elegante y sobrio donde prácticamente todos los mandos están orientados al conductor.

El equipamiento disponible incluye instrumentación digital, pantalla central compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, acceso sin llave, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto y frenada automática de emergencia, entre otros muchos elementos.

Con una longitud de 4,40 metros, el Mazda CX-30 ofrece espacio suficiente para cinco ocupantes y un maletero de 430 litros, una capacidad adecuada tanto para el uso cotidiano como para viajes familiares.

Actualmente, el Mazda CX-30 puede adquirirse desde aproximadamente 25.700 euros gracias a una campaña comercial que supone una rebaja de hasta 5.700 euros respecto a su precio habitual. Una oferta que refuerza el atractivo de un crossover que combina diseño, calidad, eficiencia y un comportamiento dinámico capaz de poner en apuros a modelos mucho más costosos.