El nuevo Nissan es, para la mayoría, el más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 04:12h.

Lo último en tecnología de Nissan, pero con un precio contenido

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El Nissan Leaf fue uno de los eléctricos que abrió camino, pero nunca destacó especialmente por su belleza. Su nueva generación hace borrón y cuenta nueva. Abandona la imagen de compacto convencional y adopta una silueta más crossover. Para muchos, es el Nissan Leaf más atractivo creado hasta ahora.

La transformación no sacrifica practicidad. Mide 4,35 metros de largo y mantiene una batalla de 2,69 metros. La altura libre alcanza 171 milímetros, suficiente para afrontar rampas y caminos sencillos. El maletero cubica 437 litros y puede ampliarse hasta 1.052 litros, una capacidad útil para compras, viajes o equipaje familiar.

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Nissan anuncia el Leaf desde 28.000 euros al contado o 27.000 euros financiados, incluyendo 3.375 euros de la ayuda del Plan Auto+. Por este precio incluye el acabado Engage, que no llega precisamente desnudo. Incluye faros LED adaptativos, climatizador automático dual, acceso sin llave y bomba de calor. Añade retrovisores calefactables, tiradores enrasados y varios puertos USB-C. Los asientos traseros se dividen en proporción 60:40, mientras el freno regenerativo ofrece distintos niveles de retención.

Dos pantallas de 12,3 pulgadas dominan el habitáculo. Una corresponde a la instrumentación y otra al sistema Nissan Connect. Android Auto y Apple CarPlay funcionan sin cables. También aparecen actualizaciones remotas, seis altavoces, e-Pedal Step y cuatro modos de conducción. El salto tecnológico resulta evidente nada más sentarse.

Un equipamiento a la altura

ProPILOT con Navi-link reúne control de crucero adaptativo, asistencia en atascos y mantenimiento de distancia. La cámara de 360 grados ofrece vistas específicas para aparcar, circular fuera del asfalto o enganchar un remolque. Se añaden frenada predictiva, detección de peatones, ciclistas y objetos, intervención de ángulo muerto y aviso de carril.

La versión Standard Range utiliza una batería de 52 kWh y entrega 345 Nm al eje delantero. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. Su autonomía alcanza 450 kilómetros según el ciclo WLTP. El cargador embarcado admite 11 kW y el sistema incorpora calentamiento previo de la batería.