Coches y Motos 24 JUL 2026 - 21:28h.

El icono eléctrico rompe con el pasado y empieza una era totalmente nueva

Nissan deja KO al X-Trail

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El primer Nissan LEAF ayudó a popularizar el coche eléctrico cuando apenas existían alternativas. Ahora, el LEAF 2026, rompe por completo con sus antecesores. Después de varias generaciones ligado al formato de compacto tradicional, el eléctrico japonés se transforma en un SUV crossover. No se trata de una simple actualización estética. Nissan cambia su diseño, su planteamiento y su tecnología para recuperar protagonismo en un mercado mucho más competitivo.

La nueva carrocería responde a las preferencias actuales de los conductores. Presenta una posición más elevada, formas más robustas y una imagen moderna. El LEAF deja atrás el aspecto discreto que siempre lo había caracterizado. Ahora quiere plantar cara al MG4 con más personalidad, mayor presencia y un formato que puede atraer a un público más amplio.

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El Nissan LEAF cambia por completo

La transformación también afecta a la base técnica. El nuevo modelo utiliza una plataforma relacionada con la del Nissan Ariya, un eléctrico de categoría superior. Esta arquitectura permite mejorar el aprovechamiento del espacio y adaptar mejor la batería. También debería ofrecer una conducción más refinada, estable y silenciosa, especialmente en los desplazamientos por carretera.

El habitáculo gana amplitud gracias a este cambio de plataforma. La distribución mecánica de un coche eléctrico permite liberar espacio para los ocupantes y aprovechar mejor el suelo. El nuevo LEAF está pensado para resultar más práctico que antes. Quiere funcionar como vehículo urbano durante la semana y como coche familiar para realizar viajes.

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Casi 500 km de autonomía para empezar

La gran mejora aparece en la autonomía. La versión S+ puede recorrer hasta 488 kilómetros. Es un salto importante frente a las anteriores entregas. Esta cifra reduce la necesidad de recargar constantemente y coloca al Nissan en una posición mucho más favorable frente a los eléctricos compactos actuales.

En Estados Unidos, la gama parte de 29.990 dólares. Es un precio competitivo si se tienen en cuenta el cambio de categoría, el incremento de autonomía y la nueva tecnología. Todavía será necesario conocer sus tarifas definitivas en otros mercados. Nissan quiere mantener una relación convincente entre coste, equipamiento y capacidad de la batería.