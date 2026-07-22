El crossover que compite de tú a tú con el Volkswagen T-Roc y destaca por su imagen deportiva

Coches y Motos 22 JUL 2026 - 09:04h.

Menos de una década en el mercado, pero ya es un icono entre los deportivos

El Volkswagen Tiguan ha dejado de ser el rey

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El Volkswagen T-Roc acaba de estrenar generación. Ha mejorado en diseño, tecnología, calidad y eficiencia. Ahora puede considerarse uno de los mejores crossover compactos del mercado. Sin embargo, no está solo. Y e Cupra Formentor es una de las alternativas más emocional, con una imagen deportiva y un comportamiento que invita a disfrutar de la conducción.

El Formentor fue el primer automóvil creado exclusivamente para Cupra. No deriva directamente de un modelo de SEAT, aunque comparte numerosos componentes con otros vehículos del Grupo Volkswagen. Su carrocería baja, sus líneas marcadas y su frontal agresivo consiguen diferenciarlo. Parece más cercano a un compacto deportivo que a un SUV tradicional.

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Marcado carácter deportivo y un comportamiento que encanta a los más puristas

Mide 4,45 metros de longitud y ofrece una batalla de 2,68 metros. Hay espacio suficiente para cuatro adultos y el acceso a las plazas traseras resulta cómodo. El maletero dispone de 450 litros, una cifra competitiva. De esta manera, combina una silueta dinámica con la practicidad necesaria para funcionar como coche familiar.

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La gama comienza en 32.338 euros al contado o 31.488 euros financiando la compra. Esta última modalidad exige una entrada de 7.135,81 euros. Después se pagan 48 cuotas de 200 euros y una última de 21.100,97 euros. Una fórmula atractiva por su mensualidad, aunque deja un pago final considerable.

Así es el Formentor más económico

El motor de acceso es un gasolina 1.5 de 150 CV y 250 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza los 204 km/h y registra un consumo homologado de 6,6 l/100 km.

Su principal argumento aparece en marcha. La dirección es precisa, la carrocería contiene bien los movimientos y la postura de conducción resulta más baja que en otros crossover. También mantiene un buen nivel de comodidad. De serie incorpora llantas de 18 pulgadas, faros Full LED, climatizador de tres zonas y Digital Cockpit.

El equipamiento añade acceso sin llave, sensores de aparcamiento, control automático de distancia y detector de cansancio. El nuevo T-Roc puede ser más completo y refinado, pero el Formentor conserva una personalidad propia.