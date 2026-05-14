El nuevo Nissan Leaf cambia las reglas: más autonomía y un maletero mayor para plantar cara al MG4

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 19:07h.

La marca japonesa transforma a su pionero en un SUV top

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Leaf entra en una nueva etapa con una transformación profunda que modifica por completo su posicionamiento dentro del mercado eléctrico. El modelo japonés abandona parte del enfoque conservador que había mantenido hasta ahora para apostar por una fórmula más moderna, con mayor autonomía, más espacio interior y un planteamiento claramente orientado a competir con los eléctricos compactos más recientes.

La nueva generación llega en un momento especialmente importante para Nissan. El crecimiento de fabricantes chinos y la presión de modelos como el MG4 han obligado a las marcas tradicionales a evolucionar rápidamente. En este escenario, el Leaf necesitaba una renovación de fondo para seguir siendo relevante en un segmento donde la tecnología y la eficiencia avanzan a gran velocidad.

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El cambio más evidente aparece en su diseño y dimensiones. El nuevo Leaf adopta una silueta más cercana a la de un crossover compacto, con una imagen más robusta y aerodinámica. Sus proporciones permiten mejorar el aprovechamiento del espacio interior y aumentar la capacidad de carga, uno de los apartados donde más evoluciona respecto a la generación anterior.

Más alcance y un enfoque mucho más práctico

La gama del nuevo Nissan Leaf estará compuesta por dos variantes mecánicas diferenciadas por potencia y capacidad de batería. La primera desarrolla 177 CV y utiliza una batería de 55 kWh, suficiente para homologar hasta 445 kilómetros de autonomía. La segunda versión eleva la potencia hasta los 218 CV y recurre a una batería de 78 kWh con la que alcanza hasta 622 kilómetros en ciclo WLTP.

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No es ningún secreto que la autonomía se ha convertido en uno de los factores decisivos dentro del mercado eléctrico. Nissan responde a esta demanda con cifras muy superiores a las de anteriores generaciones del Leaf, eliminando una de las principales limitaciones que habían condicionado al modelo durante años.

La mejora no se limita únicamente al apartado mecánico. El nuevo Leaf aumenta también su capacidad de maletero hasta los 435 litros, una cifra especialmente competitiva dentro de su categoría. Este incremento refuerza su perfil familiar y mejora notablemente la practicidad en el uso diario.

El habitáculo también evoluciona con una configuración más tecnológica y minimalista. La digitalización gana protagonismo mediante nuevas pantallas integradas y sistemas de conectividad más avanzados, mientras que la calidad percibida mejora gracias a materiales y acabados más cuidados.

Nissan quiere recuperar terreno frente al MG4

El nuevo Leaf llega con una estrategia mucho más ambiciosa que en etapas anteriores. Nissan busca posicionarlo como una alternativa equilibrada frente a modelos que han logrado ganar cuota de mercado gracias a una relación muy competitiva entre precio, equipamiento y autonomía.

Cabe destacar que el MG4 se ha convertido en uno de los principales referentes del segmento por su planteamiento asequible y sus buenas cifras de eficiencia. Precisamente por ello, Nissan ha reforzado los puntos donde el Leaf podía quedar más expuesto frente a sus rivales directos.

La mejora de autonomía coloca al modelo japonés en una posición mucho más sólida para viajes largos y desplazamientos interurbanos. A esto se suma una mayor capacidad de carga y una oferta tecnológica más completa, elementos que amplían su atractivo para quienes buscan un eléctrico versátil y funcional.

Con esta nueva generación, el Nissan Leaf deja atrás la imagen de pionero superado por la evolución del mercado y se convierte en un competidor mucho más preparado para afrontar la nueva etapa del vehículo eléctrico.